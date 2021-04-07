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Hekimler eyleme gidiyor ! Yarından itibaren poliklinik hizmetleri duracak!

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TIP-İŞ Yarından itibaren eyleme gidiyor.
Hekimler eyleme gidiyor ! Yarından itibaren poliklinik hizmetleri duracak!

TIP-İŞ Yarından itibaren eyleme gidiyor.

Yapılan açıklama şu şekilde:

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Sendikamızın

1. Sağlık Bakanlığı ile uzlaşıya varılarak düzenlenen hekim kadrolarının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhallerinin ilan edilmesi

2. Nöbet ücretlerinin yasal mevzuata uygun şekilde ödenmesi

3. Sağlık hizmetlerinin devamlılığı için görev yerinden ayrılamayan kamu sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması

4. Resmi gazetede 31 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı’nın 4 ay süreyle durdurulmasına yönelik Yasa Gücü’nde Kararname’nin iptal edilmesi

talepleriyle 02 Nisan 2021 Pazartesi günü başlattığı acil, tanı ve tedaviyle ilgili kurullar dışındaki tüm kurulların durdurulması şeklindeki eylemlilik sürecinde hükümet edenler tarafımızla herhangi bir diyaloğa girmemiştir. Durum 06.04.2021 tarihinde yapılan Tıp-İş Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’nda değerlendirilmiş ve 08 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren mevcut kurul eylemimizin devamıyla birlikte tüm kamu sağlık merkezlerinde poliklinik hizmetlerinin de durdurulması şeklinde eylemlilik sürecinin artırılması kararı alınmıştır.

Acil Servisler, Acil Durum Hastanesi, Onkoloji, Hemodiyaliz, Talasemi Merkezi, 112 Hızır, Yoğun Bakım, ameliyathaneler, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi, yatan hasta tedavileri ile Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında bulunan Ateş Poliklinikleri ve aşılamalar devam edecektir.

Bununla birlikte bahse konu Yasa Gücünde Kararname’nin iptali için 06 Nisan 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nde hukuki süreç başlatılmıştır.

Hükümetin, taleplerimizle ilgili somut adımlar atmaması halinde eylemlilik sürecimiz artarak devam edecektir.

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu

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