  • BIST 2.045,11
  • Altın 936.384
  • Dolar 14.622
  • Euro 16.1481
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Hekimler Göçü: Sayıları Katlanarak Artıyor

»
Yurt dışına giden hekim sayısı katlanarak artıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre yurt dışına gitmek için başvuru yapan hekim sayısı iki kat artarken, son 10 yılda, yıl başına yurtdışını tercih eden hekim sayısı 59’dan 1400’lere yükseldi.
Hekimler Göçü: Sayıları Katlanarak Artıyor

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz” şeklindeki açıklamasıyla birlikte yurt dışına giden hekimler yeniden gündeme oturdu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre yıllara göre yurt dışına göç eden ve orada çalışabilmek için sicil belgesi alan hekimlerin sayısındaki artışı SÖZCÜ okurları için derledik.

2012'DE 59 HEKİM YURT DIŞINI TERCİH EDİYORDU, ŞİMDİ 1400'LERİ GEÇTİ

Son 10 yıla baktığımızda yıl yıl, yurt dışını tercih eden hekim sayısı giderek artıyor. 2012'de yurt dışına göç eden ve sicil belgesi isteyen doktor sayısı 59 iken bu sayı 2013'te 90'a, 2014'te 118'e çıktı.

2020'ye kadar bu sayının giderek arttığı görülüyor. 2015'te 150 hekim yurt dışına göç ederken 2016'da bu sayı 245'e, 2017'de ise 482'ye yükseldi. 2012-2017 arasında, 5 yıl içerisinde göç eden hekim sayısı sekiz katına çıktı.

SON 5 YILDA DRAMATİK ARTIŞ

Son 5 yıla baktığımızda da dramatik artış tüm hızıyla devam ediyor. 2018'de göç etmek için sicil kaydı isteyen hekim sayısı 802'ye çıkarken 2019'da ilk defa 1000'in üzerine çıkarak 1047 oluyor.

2020'de 931'e inen sayı 2021'de yüzde 50'den fazla bir artışla 1405'e yükseliyor. Yıllara göre baktığımızda elimizdeki son veri 2021 yılında 1405 hekimin yurt dışına gitmek için sicil belgesi istediğini gözler önüne seriyor.

GEÇEN YILA GÖRE İKİ KATTAN FAZLA

Bu yıla geldiğimizde ise artışın katlanarak devam ettiğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü 2021 yılının ocak ayında sicil kaydı yapan hekim sayısı 90 iken 2022'nin ocak ayında bu sayı 197'yi buldu.

Yine 2021'in şubat ayında 76 hekim yurt dışında çalışmak için başvuru yaparken bu yılın şubat ayında başvuru yapan hekim sayısı 157. Yani geçen yıla göre bu yıl yapılan başvurular iki katından fazla arttı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülke genelinde 5 gün sürecek soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor07 Mart 2022 Pazartesi 21:14
  • Pendik'te yarım milyon değerinde kaçak mazot ele geçirildi07 Mart 2022 Pazartesi 20:58
  • TC Bakanı Çavuşoğlu, İranlı Mevkidaşıyla Görüştü07 Mart 2022 Pazartesi 19:36
  • Çavuşoğlu: Rusya Ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Antalya’da Bir Araya Gelecek07 Mart 2022 Pazartesi 17:38
  • Gözler Ankara’da… Erdoğan-Herzog görüşmesi ile ilgili dikkat çeken analiz07 Mart 2022 Pazartesi 13:01
  • Cezaevinden izinli çıkan hırsız, hırsızlıktan gözaltında06 Mart 2022 Pazar 18:53
  • Hadise o yüzüğü kasaya kaldırdı06 Mart 2022 Pazar 16:25
  • Erdoğan'dan Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı06 Mart 2022 Pazar 16:10
  • Erdoğan İle Putin, Rusya-Ukrayna Savaşını Görüştü06 Mart 2022 Pazar 13:37
  • Emine Erdoğan’dan Dayanışma ve Barış Çağrısı06 Mart 2022 Pazar 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti