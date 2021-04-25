Hem Erdoğan'a hem de AK Parti'ye bir anketten daha kötü haber!

Dünya üzerindeki pek çok ülkede anketler yapan uluslararası anket şirketi Europe Elects, Türkiye'de yapılan son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Dünya üzerindeki pek çok ülkede anketler yapan uluslararası anket şirketi Europe Elects, Türkiye'de olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş arasında yapılan anket çalışmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

11-14 Nisan tarihleri arasında yapılan anket çalışmasında olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde; Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş arasında yapılan seçimde her iki ismin de Erdoğan'ı geçtiği görüldü.

Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak seçimde vatandaşın yüzde 61,4'ü İmamoğlu derken, yüzde 38,6'ı Erdoğan dedi.

Yine aynı ankette Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak olası bir seçimde vadandaşın yüzde 61,1'i Yavaş'ı seçerken, yüzde 38,9'u Erdoğan'ı seçti.

İŞTE O ANKET SONUÇLARI: