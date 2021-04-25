  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA54'ü yerel 71 pozitif vaka

Hem Erdoğan'a hem de AK Parti'ye bir anketten daha kötü haber!

»
Dünya üzerindeki pek çok ülkede anketler yapan uluslararası anket şirketi Europe Elects, Türkiye'de yapılan son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
Hem Erdoğan'a hem de AK Parti'ye bir anketten daha kötü haber!

Dünya üzerindeki pek çok ülkede anketler yapan uluslararası anket şirketi Europe Elects, Türkiye'de olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş arasında yapılan anket çalışmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

11-14 Nisan tarihleri arasında yapılan anket çalışmasında olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde; Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş arasında yapılan seçimde her iki ismin de Erdoğan'ı geçtiği görüldü.  

Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak seçimde vatandaşın yüzde 61,4'ü İmamoğlu derken, yüzde 38,6'ı Erdoğan dedi.

Yine aynı ankette Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak olası bir seçimde vadandaşın yüzde 61,1'i Yavaş'ı seçerken, yüzde 38,9'u Erdoğan'ı seçti.

İŞTE O ANKET SONUÇLARI:

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DEVA kurucusundan HDP'ye: Umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir25 Nisan 2021 Pazar 18:32
  • Şenol Güneş:''Tarkan'dan yeni şarkı bekliyoruz''25 Nisan 2021 Pazar 18:20
  • Yasadışı kumar sadece izleniyor...100 milyar TL’nin döndüğü tahmin ediliyor25 Nisan 2021 Pazar 18:13
  • Flash TV ekranlara geri dönüyor25 Nisan 2021 Pazar 18:11
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Oğan: ABD hiçbir zaman müttefikimiz olmamıştır25 Nisan 2021 Pazar 18:07
  • Caretta caretta silahla vuruldu!25 Nisan 2021 Pazar 17:45
  • VeBitcoin CEO’su İlker Baş ifade verdi: Aylık gelirim 1 milyon 500 bin lira civarında25 Nisan 2021 Pazar 17:21
  • Türkiye'de Bilim kurulu üyesi: Tam kapanma gelebilir25 Nisan 2021 Pazar 17:19
  • "KEŞKE YAPSAYDIK" DEDİLER AKP yöneticileri 'soykırım yok' derken nefret diline sarıldı25 Nisan 2021 Pazar 13:55
  • Biden'ın 'Ermeni Soykırımı'nı resmen tanımasının Türkiye için sonuçları ne olur?25 Nisan 2021 Pazar 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti