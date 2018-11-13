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Hem Vefa Örneği Gösterdiler Hem de Doğayı Fotoğrafladılar…

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Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri, Lapta Huzur Evi’ni ziyaret etti.
Hem Vefa Örneği Gösterdiler Hem de Doğayı Fotoğrafladılar…

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri, Lapta Huzur Evi’ni ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, sosyal sorumluluk ve saygı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, huzur evi sakinleriyle hayata dair sohbet eden kulüp öğrencileri, huzurevinde kalanlara kışlık terlik hediye etti. Huzurevindeki yaşlılara hayata dair sorular sorarak onların tecrübelerinden faydalanmak isteyen öğrenciler verilen cevapları dikkatlice dinledi. Samimi geçen sohbetin ardından kulüp öğrencileri sohbet ettikleri yaşlıların portre resimlerini çektiler.

Fotoğrafçılık Kulübü danışmanı Hüseyin Aşkaroğlu, bu ziyaretlerde amaçlarının yaşlıları ziyaret etmek, yaşlılara hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek olduğunu belirtti. Bu ziyaretlerin öğrencilere önemli mesajlar verdiğini dile getiren Aşkaroğlu, “Burada ilk ve temel olarak yaşlılara saygı, sevgi ve yaşlılık bilinci kazanılıyor. Öğrencilerin, huzurevindeki büyükleriyle sohbet edip hayat tecrübelerinden yararlanmaları, onların sosyal ve kültürel gelişimlerine olumlu katkılar sağlayacaktır” dedi.

Karmi Köyünde Atölye Çalışması Yaptılar…

Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri Lapta Huzurevi’ne ziyareti sonrasında Karmi Köyüne fotoğraf ve yürüyüş etkinliği gerçekleştirdiler. Gezi sırasında Fotoğrafçılık Kulübü danışmanı Hüseyin Aşkaroğlu öğrencilere, doğa, portre ve model çekimleri ile ilgili bir workshop düzenledi. Kulüp öğrencileri daha sonra Karmi’nin otantik dokusu yanında doğa ve manzara fotoğrafları çektiler. Farklı meslek grupları ve üniversite öğrencilerinden oluşan kursiyerler, fotoğraf sayesinde bölgeyi ve bölge insanlarını da tanıma fırsatı buldular.

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