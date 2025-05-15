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Her Çocuğun Kalbi Bayram Neşesiyle Dolsun

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SOS Çocukköyü Derneği, bu yıl Kurban Bayramı’nda toplumun dayanışma duygusuna sesleniyor: “Her çocuğun kalbi bayram neşesiyle dolsun!” çağrısıyla başlatılan kampanyada, aile bakımını kaybeden veya kaybetme riski olan çocuklara destek olmak isteyen herkese
Her Çocuğun Kalbi Bayram Neşesiyle Dolsun

SOS Çocukköyü Derneği, bu yıl Kurban Bayramı’nda toplumun dayanışma duygusuna sesleniyor: “Her çocuğun kalbi bayram neşesiyle dolsun!” çağrısıyla başlatılan kampanyada, aile bakımını kaybeden veya kaybetme riski olan çocuklara destek olmak isteyen herkese önemli bir fırsat sunuluyor.

Kurban Bayramı döneminde yapılacak tek seferlik bağışlarla, çocukların hikâyelerine umut, güven ve neşe katmak mümkün. SOS Çocukköyü Derneği, yıllardır olduğu gibi bu yıl da çocukların yanında olabilmek için tüm toplumun desteğine güveniyor.

“Gelin, bayramda çocukların yanında olduğumuzu gösterelim”

SOS Çocukköyü Derneği yetkilileri, Kurban Bayramı'nın dayanışma ruhunu yaşatmak isteyen herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyor. Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aile bakımını kaybeden çocukların yaşamlarında kalıcı bir fark yaratmak ancak hep birlikte mümkün. Bu bayram yapılacak her bağış, bir çocuğun daha güçlü, güvende ve sevgiyle büyümesine katkı sağlayacak. Her çocuğun hayatına umut olmak, birlikte mümkün.”

Bağış Kanalları

Her bireyin kolayca destek olabileceği birçok yöntem mevcut:

  • SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye SMS göndererek, 300 TL değerinde bağış yapılabilir.
  • Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabilir.
  • Banka/Elden Bağış: Aşağıdaki banka hesaplarına EFT/havale yoluyla bağış yapılabilir ya da SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerine elden bağış teslim edilebilir.

Banka Hesap Bilgileri

Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872

Garanti Bankası: TR520006200049300006294366

İş Bankası: TR51 0006 4000 0016 8070 1903 93

Türk Bankası: CT49121019010000000005848733

Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045

Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069

Albank: CT69152090100000018802673351

Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727

Detaylı bilgi ve iletişim için: 0548 830 04 59
Ayrıca, SOS Çocukköyü Derneği’nin sosyal medya hesaplarından kampanya sürecine dair güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

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