Hesabı kapatılan İmamoğlu'ndan ilk mesaj: Bu ülkede milyonlarca Ekrem var!

CHP lideri Özgür Özel, X hesabı erişime engellenen tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını #İmamoğluHerYerde hastagi ile paylaştı. İmamoğlu mesajında, "Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun resmi X hesabının erişime engellenmesinin ardından Özgür Özel #İmamoğluHerYerde hastagi ile İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında, "Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum. Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var" ifadesini kullandı.