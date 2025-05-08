  • BIST 9279.21
  • Altın 4095.787
  • Dolar 38.6233
  • Euro 43.4491
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAYeni papa ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost oldu

Hesabı kapatılan İmamoğlu'ndan ilk mesaj: Bu ülkede milyonlarca Ekrem var!

»
CHP lideri Özgür Özel, X hesabı erişime engellenen tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını #İmamoğluHerYerde hastagi ile paylaştı.
Hesabı kapatılan İmamoğlu'ndan ilk mesaj: Bu ülkede milyonlarca Ekrem var!

CHP lideri Özgür Özel, X hesabı erişime engellenen tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını #İmamoğluHerYerde hastagi ile paylaştı. İmamoğlu mesajında, "Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun resmi X hesabının erişime engellenmesinin ardından Özgür Özel #İmamoğluHerYerde hastagi ile İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında, "Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum. Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var" ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Özel Mersin mitinginde: 'Mesele yolsuzluk değil, Kanal İstanbul’suzluk'27 Nisan 2025 Pazar 09:39
  • Metropoll Araştırma vatandaşların tutuklamalara tepkisini sordu: Operasyonlar ekonomiyi vurdu26 Nisan 2025 Cumartesi 11:40
  • İmamoğlu cezaevi hücresini çizdi: 19 Mayıs için Türk Bayrağı çağrısı yaptı25 Nisan 2025 Cuma 17:38
  • Kıbrıslı Türk Yüzücü Doğukan Ulaç, Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı25 Nisan 2025 Cuma 15:48
  • CHP lideri Özel: Bahçeli'nin 'işi ehline verin' ifadesi İmamoğlu'na tutuksuz yargılama talebidir24 Nisan 2025 Perşembe 17:02
  • Fidan: 'Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenler başarılı olmayacak'24 Nisan 2025 Perşembe 16:40
  • DEM Parti heyeti Adalet Bakanı Tunç ile görüşürken Demirtaş'a yeni dava: 15 yıl hapsi isteniyor24 Nisan 2025 Perşembe 16:39
  • İmamoğlu: Hapiste yatmak siyasetçinin mecburi hizmeti, ben mecburi hizmet görevindeyim24 Nisan 2025 Perşembe 12:59
  • İmamoğlu'nun avukatının avukatı hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı24 Nisan 2025 Perşembe 12:58
  • AFAD duyurdu: İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem23 Nisan 2025 Çarşamba 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti