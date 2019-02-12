  • BIST 101.646
  • Altın 222,034
  • Dolar 5,2766
  • Euro 5,9559
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Hidrokarbon fonu yasası, oylanması için önümüzdeki Cuma günü Rum Meclisi genel kurulu’na sevk ediliyor

»
Hidrokarbon fonu yasası, oylanması için önümüzdeki Cuma günü Rum Meclisi genel kurulu’na sevk ediliyor
Hidrokarbon fonu yasası, oylanması için önümüzdeki Cuma günü Rum Meclisi genel kurulu’na sevk ediliyor

Güney Kıbrıs’ta, Hidrokarbon Fonu Yasa Tasarısı’nın, yaklaşık iki yılın ardından, oylanması için önümüzdeki Cuma günü Rum Meclisi Genel Kurulu’na sevk edileceği haber verilirken, AKEL, EDEK, Ekologlar, Vatandaşlar İttifakı ve bağımsız milletvekili Anna Theologu’nun, yasa tasarısının içeriğini değiştirmek için iş birliğinde bulunacakları bildirildi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Hidrokarbon Fonu kurulmasına dair yasa tasarısına değişiklik önerileri getirmemeleri konusunda, partilere yönelik kısa zaman önceki teşvikinin boşa gittiğini yazan Alithia gazetesi, tasarının cuma günü Meclis gündeminde olacağını ve birçok muhalefet partisinin ise dünkü toplantıda, yasa tasarısının görüşülmesi sırasında bir dizi değişiklik önerileri sunacaklarını açıkladıklarını belirtti.

Doğal olarak bu partilerin (AKEL, EDEK, Ekologlar, Vatandaşlar İttifakı ve bağımsız milletvekili Anna Theologu) çoğunluk teşkil etmediklerini kaydeden gazete, dolayısıyla değişiklik önerilerinin Meclis’ten geçip geçmeyeceği konusunda DİKO ile Dayanışma Hareketi’nin oylarının belirleyici rol oynayacağına dikkati çekti.

Politis gazetesi ise haberinde, AKEL’in, Hidrokarbon Fonu Yasa Tasarısı’nın, Kıbrıslı Türklerle ilgili herhangi bir ifade veya güvence olmadan Meclis tarafından oylanmasından endişeli olduğunu ve AKEL’in Kıbrıslı Türklerin doğal gazdan ortaya çıkacak gelirlerinin garantiye alınmasında ısrarcı olduğunu yazdı.

AKEL’in Kıbrıslı Türklerin payına düşen miktarla ilgili ayrı bir hesap açılması konusunda bir değişiklik önerisi sunup sunmayacağına henüz karar vermediğini kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise AKEL’e, böyle bir değişiklik önerisinin siyasi liderliğin geriye kalanını zorda bırakacağı konusunda uyarıda bulunduğundan söz edildiğini ekledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prodromu: "Crans-Montana'da sunduğumuz önerilerimiz hala masadadır"12 Şubat 2019 Salı 15:40
  • İsrail ile Güney Kıbrıs arasında büyük sorun12 Şubat 2019 Salı 15:15
  • “Enerji barış için katalizör”12 Şubat 2019 Salı 15:10
  • Mısır Petrol Bakanı’ndan açıklamalar12 Şubat 2019 Salı 15:05
  • Askeri bölgede uçan insansız hava araçları araştırılıyor12 Şubat 2019 Salı 15:00
  • “Anastasiadis ve Akıncı’nın öncelikleri farklı”12 Şubat 2019 Salı 14:55
  • Hidrokarbon fonu yasası, oylanması için önümüzdeki Cuma günü Rum Meclisi genel kurulu’na sevk ediliyor12 Şubat 2019 Salı 14:50
  • Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır meclis başkanları bugün Rum kesiminde bir araya geliyor11 Şubat 2019 Pazartesi 14:15
  • Anastaiadis’e göre ‘Sorun, Türk tarafının siyasi eşitlik yorumunda’11 Şubat 2019 Pazartesi 14:10
  • Alman DLF Radyosu’nun doğal gaz konulu analizi11 Şubat 2019 Pazartesi 14:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti