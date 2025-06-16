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Hindistan Başbakanı Modi, Lefkoşa'ya gidiyor: Türkiye'ye mesaj mı?

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Hindistan başbakanının ziyareti, Yeni Delhi'nin hem Lefkoşa hem de Brüksel ile ilişkilerini ilerletmek istediğine işaret ediyor.
Hindistan Başbakanı Modi, Lefkoşa'ya gidiyor: Türkiye'ye mesaj mı?

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pazar günü Kıbrıs'a gidiyor. Modi'nin bu ziyareti sırasında Hindistan ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında işbirliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

Güney Kıbrıs Lideri Nikos Christodoulides ile Hindistan başbakanı arasındaki resmi görüşmeler, Narendra Modi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi olarak kabul edileceği Pazartesi günü gerçekleşecek. Ancak pazar günü Larnaka havaalanında karşılanmasının ardından Modi ve Christodoulides, iş insanlarının yer alacağı bir toplantıya katılacak. Ardından gayrı resmi bir yemek yenecek.

Modi'nin ziyareti Christodoulides tarafından kendisine yapılan davetin ardından gerçekleşiyor. En son 8 yıl önce Rum lider Nikos Anastasiades'in Hindistan'ı ziyaret etmişti. Bir diğer lider Tassos Papadopoulos da 2006 yılında Hindistan'a gitmişti.

Bir Hindistan başbakanının adayı son ziyareti ise 2002'de gerçekleşmişti. 2018'de ise Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind adaya gelmişti.

Modi, bu ziyaretin ardından G7 zirvesi için Kanada'ya gidecek. Bu Hindistan başbakanının Pakistan krizinden bu yana ilk yurtdışı ziyareti ve Ankara'nın İslamabad'a verdiği destek göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'ye bir mesaj olarak da yorumlanıyor.

Ankara'nın İslamabad'a destek vermesi Hindistan'ı kızdırmıştı. Türkiye ve Hindistan'ın arası Pakistan gerilimi nedeniyle haftalardır açık.

Ayrıca Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını (2026'nın ilk yarısı) devralmaya hazırlandığı biliniyor. Hindistan adayı AB'ye bir "köprü" olarak gördüğü için bunu da önemsiyor olabilir.

Öte yandan, Hindistan'ın hem Yunanistan hem de Rum kesimi ile gelişen ilişkileri Türkiye tarafından pek de hoş karşılanmayabilir.

İki heyet arasındaki görüşmeler Hint-Avrupa ilişkilerinin yanı sıra Hindistan'ın stratejik projesi olan Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nu (IMEC) da içeriyor. Modi bu nedenle Kanada'dan dönünce IMEC'in bir parçası olarak gördüğü Hırvatistan'da da bulunacak.

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