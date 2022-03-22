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Hindistan’da aile planlaması kitlerindeki plastik penisler tartışma yarattı

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Hindistan’da aile planlaması kitlerindeki plastik penisler tartışma yarattı
Hindistan’da aile planlaması kitlerindeki plastik penisler tartışma yarattı

BBC’nin haberine göre muhalefet milletvekilleri, plastik penis modellerinin üreme sağlığıyla ilgili farkındalığı artırma çalışmalarında yer alan kadın sağlık çalışanlarını utandıracağını savundu.

 

Kitin içinde plastik bir vajina da bulunuyor ama bu herhangi bir tepkiye yol açmadı.

Kitler, Hindistan’ın birinci basamak toplum sağlığı programının kilit bir parçası olan ve kısaca Asha adı verilen akredite sosyal sağlık aktivistlerine dağıtılıyor.

Asha ekipleri vatandaşları üreme sağlığı ve korunma yöntemleri konusunda eğitmek için kapı kapı dolaşmak dahil bir dizi görev üstleniyor. Ülkenin birçok bölgesinde cinselliğin tabu kabul edilen bir mesele olması nedeniyle hassasiyet gerektiren bir görevleri var.

Maharaştra eyaleti sağlık bölümü müdürü Dr. Arçana Patil plastik penislerin yer aldığı yaklaşık 25 bin kitin sağlık çalışanlarına dağıtıldığını söyledi. Model penisin yalnızca Buldhana bölgesinden olumsuz geri dönüş aldığını belirtti.

BBC’nin ulaştığı Buldhana bölgesinden yedi Asha çalışanına penis ve vajina modellerini taşımaktan utanıp utanmadığı soruldu. İkisi konuşmayı reddederken, iki çalışan cinsellik hakkında konuşmaya çekinen kırsal kesimlerdeki insanlara modelleri göstermenin biraz utanç verici olduğunu ama bunun işlerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Diğer Asha çalışanlarıysa kavramları açıklarken modelleri kullanmakla ilgili bir sorunlarının olmadığını ifade etti.

 

Dr. Patil’se kimseyi modelleri kullanmak konusunda zorlamadıklarını belirterek “Eğer sağlık çalışanları bile bu meseleleri açıkça konuşmayı garipserse biz işimiz nasıl yaparız” diye tepkisini gösterdi.

Ancak eyaletteki muhalefet partisi Bharatiya Janata üyeleri aynı fikirde değil. Partinin üyelerinden Akaş Phundkar hükümete söz konusu kitleri toplatmasını ve özür dilemesini talep etti.

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