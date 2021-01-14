Hızal: “Aşılar Küresel Kamu Malıdır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal küresel kamu malı olan aşıların tüm insanlığın kullanımına sunulduğunu belirterek, “Tüm insanlığı etkileyen Covid 19 konusunda da söz konusu olan siyaset değil, insan sağlığıdır” dedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal küresel kamu malı olan aşıların tüm insanlığın kullanımına sunulduğunu belirterek, “Tüm insanlığı etkileyen Covid 19 konusunda da söz konusu olan siyaset değil, insan sağlığıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Avrupa Birliği'nden gelecek Covid-19 aşılarının Rum tarafı üzerinden gelmesi durumunda bu aşıları kabul etmeyeceği söylemini değerlendiren Hızal, sağlık üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın tüm toplumun sağlığını ilgilendiren bu denli önemli bir olaya yönelik bile siyasi ezberi ile konuşmaya devam etmesinin doğru olmadığını belirten Hızal, “Sağlığı politikaya alet eden Sn. Tatar, belli ki bu aşıların bir hak olduğunu bile unutuyor” dedi. Covid-19’un tüm insanlığı etkilediğini, bu can alıcı salgında da akla tarih, adalet ve eşitlik adına aşıya ulaşmanın evrenselliği geldiğini belirten Hızal, Covid-19’a karşı oluşacak çözümün tüm insanlığın hizmetinde olması gerektiğine inandıklarını kaydetti. Hızal, aşı konusu üzerinden siyaset yapanların ‘herkes güvende olmadan, kimse güvende olamaz” gerçeğini unutmaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’den bu sabah gelen 20 bin doz Sinovac aşısının 1-2 gün içerisinde kullanılmaya başlanacağının açıklandığını da belirten Hızal, aşılama stratejisi ile dağıtım planının hızlı ve güvenli bir şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

Etkinlik ve güvenirlikleri kanıtlanmış aşıların ülkemize gelerek ve önceliklere göre planlanarak uygulamaya geçilmesinin önemine vurgu yapan Hızal, “Önemli olan Sn. Tatar’ın dediği gibi nereden geldiği değil, toplum sağlığını koruyacak aşıları tedarik edip kullanılmaya başlanılmasıdır” dedi.