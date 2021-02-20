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Hızal: “Düzgün, Planlı ve Ayrımcılık Yapılmayan Aşı Planı Şart”

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Hızal, pandemi döneminin en başından itibaren her alanda yaşanmakta olan organizsayon sorununun aşılama konusunda da yaşandığını belirtti
Hızal: “Düzgün, Planlı ve Ayrımcılık Yapılmayan Aşı Planı Şart”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, pandemi döneminin en başından itibaren her alanda yaşanmakta olan organizsayon sorununun aşılama konusunda da yaşandığını belirterek, bunca zaman geçmesine rağmen halen bu tür sıkıntılar yaşanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Aşılamada yaşanan yoğunluk ve Lefkoşa Devlet Hastanesi aşı merkezinde yaşanan görüntülerin PCR testlerinin yapılmasında yaşanan sıkıntılardan hiç ders alınmadığının göstergesi olduğunu belirten Hızal, “Unutulmamalıdır ki, normal yaşama geçişi sağlayacak en önemli unsur aşılamadır. Düzgün, planlı ve ayrımcılık yapılmayan bir aşılama programı şarttır” dedi.

  Aşılamada dünyadaki genel geçer kriterlerin belli olduğunu, sağlık çalışanları, Bakım Evlerinde kalanlar, 65 yaş üstü bireyler, kronoik hastalığı olanlar, öncelikli sektörler gibi düzenlemeler yapıldığını anımsatan Hızal, ülkemizde en başından beri maalesef aşılama konusunda ayrımcılık yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“Yerel Yönetimlerle İşbirliği Artırılmalı”

Bu kadar önemli ve hassas bir konuda olsun bilimin gösterdiği yoldan gidilmesi gerektiğini kaydeden Hızal, “Sağlık Bakanlığı hızlı, yaygın, şeffaf ve adaletli bir aşı planı uygulamalı, aşılama ülke genelinde artırılmalı” dedi. Yerel Yönetimlerin aşılama ile ilgili yaptıkları başarılı organizasyonların ortada olduğuna dikkat çeken Hızal, Sağlık Bakanlığı’nın yerel yönetimlerle işbirliğini her alanda artırması gerektiğini kaydetti.

TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal ayrıca, Pandeminin ülkemizde ortaya çıkmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen, sağlık altyapısının güçlendirilmediğini, Pandemi Hastenesi tam olarak devreye konulamadığını da belirterek, doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının sayısının hızla artırılması gerektiğini de kaydetti. Hızal, aşılanma yapılan kişilerin listesinin şeffaflık gereği açıklanması gerektiğini de kaydetti.

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