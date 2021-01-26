Hızal:''Diğer İlçelere Kaçışı Nasıl Engelleyeceksiniz?''

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir gönderisinde, Lefkoşa ve Girne’nin bu gece yarısından sonra kapatılacak olmasına farklı bir eleştiri getirdi.
DETAY SOSYAL MEDYA
Hızal'ın açıklaması şu şekilde:
İtalya’da covid-19 salgını Lombardiya’da başladı.
8 Mart’ta İtalyan hükümeti 16 milyonluk bölgeye karantina uygulayacaklarını bir gün önceden açıkladı.
Binlerce insan karantinadan kaçmak için bulabildikleri vasıtalar ile bölgeden ayrıldı.
Hastalık tüm İtalya’ya yayıldı.
Bu akşam Lefkoşa ve Girne’yi kapıyorum demek ayni şeydir.
Diğer ilçelere kaçışları nasıl engelleyeceksiniz?
Salgını tüm ülkeye yayacaksınız.
Bir karar alacaksanız hemen uygulayın.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.