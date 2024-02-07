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Holguin bugün Atina’da, yarın da Ankara’da temaslarda bulunacak

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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar bugün Atina’da, yarın da Ankara’da temaslarda bulunacak.
Holguin bugün Atina’da, yarın da Ankara’da temaslarda bulunacak

BM Genel Sekreterliği Basın Sözcüsü Stephane Dujarric dünkü basın toplantısında BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in temaslarına da değindi

Stephane Dujarric, Kıbrıs'a ilk ziyaretini hafta sonu tamamlayan Holguin'in Kıbrıslı Türk Lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşme yaptıklarını belirtti.

Dujarric, Holguin'in ayrıca eski toplum liderleri ve sivil toplum örgütleriyle uluslararası toplum temsilcileriyle görüştüğünü söyledi

Holguin'in bugün Atına'da, yarın da Ankara'da görüşmelerde bulunacağını kaydeden Dujarric, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguín'in yakın zamanda Londra'yı da ziyaret etmeyi planladığını belirtti.

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