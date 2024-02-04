  • BIST 8665.68
  • Altın 1996.725
  • Dolar 30.4854
  • Euro 32.9256
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi

Holguin ilk ziyaretinde “dinlemeyi" tercih etti

»
Rum basını, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın adaya yaptığı ilk ziyaret ve temaslarında, tarafları dinlemeyi tercih ettiğini yazdı.
Holguin ilk ziyaretinde “dinlemeyi" tercih etti

Rum basını, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın adaya yaptığı ilk ziyaret ve temaslarında, tarafları dinlemeyi tercih ettiğini yazdı.

Gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Holguin’i adaya göndererek taraflara, “sonuca ulaşılmasını beklediği yeni bir çabanın başladığı” mesajını verdiğini belirtirken Holguin’in Mart'ta adaya yeniden gelmesinin beklendiğini de hatırlattı.

Holguin’in “hiç kimseden yardım almadan, sadece kendi takımıyla çalışmak istediği” iddiasında da bulunan gazete, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ise sadece UNFICYP’teki görevine odaklanması ve ara bölgede sükuneti sağlamasını istediğini de yazdı.

"Pile ve Metehan’da hiçbir değişiklik yok"

Gazete haberinin devamında ise, Pile ve Ayios Demetios (Metehan) bölgelerinde oluşan durumda ise hiçbir değişiklik olmadığını yazdı.

Pile’de çalışmaların hâlâ durmuş olduğunu ve değişeceğine dair de hiçbir emare bulunmadığını öne süren gazete, aynı durumun Ayios Demetios’ta da sürdüğünü ve Türk tarafının “Maria’nın Evi” olarak bilinen eve “yerleştirdiği her neyse kaldırma eyleminde bulunmadığını” savundu.

Gazete, BM ve Rum yönetiminin girişimlerinin de sonuçsuz kaldığını aktardı.

Rum avcılar yol kapattı, Saray’a muhtıra verdiRum avcılar yol kapattı, Saray’a muhtıra verdi

“Başlangıç noktası Güvenlik Konseyi kararları ve Crans Montana”

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Hükümet Sözcü Vekili Yannis Andoniu’nun dün Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Rum hükümetinin “müzakerelerin başlangıç noktasının BM Güvenlik Konseyi kararları ve Crans Montana’daki kazanımlar olmasını istediğini” söylediğini aktardı.

Habere göre Andoniu, “Kıbrıs’ta yeni bir girişimin başlamasında Avrupa Birliği’nin katkısının belirleyici olduğunu” belirterek AB’nin çözüm sürecinde daha etkin rol üstlenmesi şeklindeki önerilerinin hâlâ geçerli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs sorunu çözüm müzakerelerinin başlaması için AB’nin de bir temsilci atamasının hiçbir zaman ön koşul olarak sunulmadığını savunan Andoniu, Holguin’in atanması ve doğrudan müzakereler için zemin arayışında bulunmasının, Rum hükümetinin girişimleri sonucu olduğu iddiasında bulundu.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki olumlu havanın çözüm sürecine yardımcı olacağına inandıklarını ifade eden Andoniu, “Türkiye’nin Kıbrıs Türk yönetimine, müzakere sürecinin ilerlemesi için yeşil ışık yakmasını umut ettiklerini” vurguladı.

Andoniu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Brüksel’de temasları çerçevesinde Kıbrıs sorununu da gündeme getirdiğini ve Holguin’in Salı günü Atina’ya gidecek olması sebebiyle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le özellikle görüştüğünü de ifade etti.

Haravgi gazetesi ise Holguin’in yarından itibaren Yunanistan, Türkiye ve AB nezdinde temaslara başlayacağını manşetine taşıdı.

Gazete, Holguin’in Kıbrıs’taki temasları çerçevesinde buradaki durumu genel hatlarıyla öğrendiğini ve yarından itibaren garantör ülkeler Yunanistan ve Türkiye ile Brüksel’in nabzını tutacağını belirtirken şimdi tüm dikkatlerin ise “Erdoğan’ın müzakerelerin yeniden başlamasına onay verip vermeyeceğinde” olduğunu vurguladı.

Akıncı ve Anastasiadis’le görüşme

Gazete ayrıca, Holguin’in dün eskiKKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de görüşmeler gerçekleştirdiğini yazdı.

Holguin’ın Anastasiadis’i dün akşamüzeri geç saatlerde, Limasol’daki bürosunda ziyaret ettiğini aktaran gazete, Akıncı’nın ise dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı okuyucusuna yansıttı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis Kıbrıslı Türkler için açılımları Perşembe günü duyuracak! İşte bazı açılımlar...25 Ocak 2024 Perşembe 14:19
  • Tatar, Cuellar ile 30 Ocak’ta görüşecek18 Ocak 2024 Perşembe 21:23
  • Son Dakika Haberi...Kürşat, Güney Kıbrıs’a iade edilmeye itiraz etti16 Ocak 2024 Salı 20:40
  • BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs sorununa ilişkin son durumu kapalı oturumda değerlendirecek16 Ocak 2024 Salı 10:48
  • Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Taşınmaz Mal Komisyonu Komitesi oluşturuldu15 Ocak 2024 Pazartesi 14:15
  • AB'den nafile Kıbrıs çabası14 Ocak 2024 Pazar 21:30
  • BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs özel temsilcisi Cuellar, Kıbrıs'a geliyor13 Ocak 2024 Cumartesi 18:37
  • Ertuğruloğlu: KKTC’nin yeni vizyonu, müzakere sürecinin ‘kaldığı yerden devam etmesi’ ihtimalini ortadan kaldırdı11 Ocak 2024 Perşembe 10:43
  • Türkiye Dışişlerinden Cuéllar’ın atanmasıyla ilgili açıklama06 Ocak 2024 Cumartesi 08:57
  • Annita Dimitriu: Kıbrıs sorununda hareketlilik yaratmalıyız24 Aralık 2023 Pazar 15:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti