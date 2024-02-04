Holguin ilk ziyaretinde “dinlemeyi" tercih etti

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın liderler ve adadaki temaslarında görüş belirtmekten ziyade tarafları dinlemeyi ve notlar almayı tercih ettiğini kaydetti.

Gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Holguin’i adaya göndererek taraflara, “sonuca ulaşılmasını beklediği yeni bir çabanın başladığı” mesajını verdiğini belirtirken Holguin’in Mart'ta adaya yeniden gelmesinin beklendiğini de hatırlattı.

Holguin’in “hiç kimseden yardım almadan, sadece kendi takımıyla çalışmak istediği” iddiasında da bulunan gazete, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ise sadece UNFICYP’teki görevine odaklanması ve ara bölgede sükuneti sağlamasını istediğini de yazdı.

"Pile ve Metehan’da hiçbir değişiklik yok"

Gazete haberinin devamında ise, Pile ve Ayios Demetios (Metehan) bölgelerinde oluşan durumda ise hiçbir değişiklik olmadığını yazdı.

Pile’de çalışmaların hâlâ durmuş olduğunu ve değişeceğine dair de hiçbir emare bulunmadığını öne süren gazete, aynı durumun Ayios Demetios’ta da sürdüğünü ve Türk tarafının “Maria’nın Evi” olarak bilinen eve “yerleştirdiği her neyse kaldırma eyleminde bulunmadığını” savundu.

Gazete, BM ve Rum yönetiminin girişimlerinin de sonuçsuz kaldığını aktardı.

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“Başlangıç noktası Güvenlik Konseyi kararları ve Crans Montana”

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Hükümet Sözcü Vekili Yannis Andoniu’nun dün Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Rum hükümetinin “müzakerelerin başlangıç noktasının BM Güvenlik Konseyi kararları ve Crans Montana’daki kazanımlar olmasını istediğini” söylediğini aktardı.

Habere göre Andoniu, “Kıbrıs’ta yeni bir girişimin başlamasında Avrupa Birliği’nin katkısının belirleyici olduğunu” belirterek AB’nin çözüm sürecinde daha etkin rol üstlenmesi şeklindeki önerilerinin hâlâ geçerli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs sorunu çözüm müzakerelerinin başlaması için AB’nin de bir temsilci atamasının hiçbir zaman ön koşul olarak sunulmadığını savunan Andoniu, Holguin’in atanması ve doğrudan müzakereler için zemin arayışında bulunmasının, Rum hükümetinin girişimleri sonucu olduğu iddiasında bulundu.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki olumlu havanın çözüm sürecine yardımcı olacağına inandıklarını ifade eden Andoniu, “Türkiye’nin Kıbrıs Türk yönetimine, müzakere sürecinin ilerlemesi için yeşil ışık yakmasını umut ettiklerini” vurguladı.

Andoniu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Brüksel’de temasları çerçevesinde Kıbrıs sorununu da gündeme getirdiğini ve Holguin’in Salı günü Atina’ya gidecek olması sebebiyle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le özellikle görüştüğünü de ifade etti.

Haravgi gazetesi ise Holguin’in yarından itibaren Yunanistan, Türkiye ve AB nezdinde temaslara başlayacağını manşetine taşıdı.

Gazete, Holguin’in Kıbrıs’taki temasları çerçevesinde buradaki durumu genel hatlarıyla öğrendiğini ve yarından itibaren garantör ülkeler Yunanistan ve Türkiye ile Brüksel’in nabzını tutacağını belirtirken şimdi tüm dikkatlerin ise “Erdoğan’ın müzakerelerin yeniden başlamasına onay verip vermeyeceğinde” olduğunu vurguladı.

Akıncı ve Anastasiadis’le görüşme

Gazete ayrıca, Holguin’in dün eskiKKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de görüşmeler gerçekleştirdiğini yazdı.

Holguin’ın Anastasiadis’i dün akşamüzeri geç saatlerde, Limasol’daki bürosunda ziyaret ettiğini aktaran gazete, Akıncı’nın ise dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı okuyucusuna yansıttı.