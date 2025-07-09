Holguin, Kiracıköy’ü ziyaret etti: Beşli görüşme öncesi yeni geçiş kapısı açılması için uzlaşı hedefliyoruz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, New York’ta gelecek hafta yapılacak beşli görüşme öncesinde en azından bir yeni geçiş kapısı açılması konusunda uzlaşıya varılmasını hedeflediklerini belirtti.

Fileleftheros gazetesi “Geçiş Kapıları Aracılığıyla Çıkış Arayışı” başlığıyla aktardığı haberinde, Holguin’in dün “Athienu” (Kiracıköy) - “Piroi” (Gaziler) bölgesini ziyaret ederek, Lefkoşa yönünde yeni bir geçiş kapısı açılması konusunda yerinde inceleme yaptığını yazdı.

Gazete, bugün de müzakerecilerle temaslarda bulunacak Holguin’in yeni geçiş kapılarının açılması, mayın temizliği ve güneş parkları konusunda ilerleme sağlanması için çabalayacağını kaydetti.

Holguin’in Kiracıköy’e yaptığı ziyareti gerekli addettiğini belirten gazete, buradaki gözlemleri sayesinde Lefkoşa yönünde geçiş kapısı açılmasına yönelik yerinden tespitler yapma imkanı bulduğunu yazdı.

Gazeteye göre, "Kiracıköy Belediye Başkanı" Kiriakos Kareklas, Holguin’e bölgeyle ve geçiş kapısı açılmasındaki olasılıklarla ilgili bilgi vererek, bölgedeki geçiş kapısı açılırsa, Lefkoşa’daki üniversite bölgesine 10 dakika içerisinde ulaşım sağlanabileceğini söyledi.

Şu anda Lefkoşa’ya gitmek isteyen bölge sakinlerinin oldukça uzun bir mesafe kat etmesi gerektiğine işaret eden Kareklas, öğrencilerin Lefkoşa’daki okullarda okuyabilmek için yüksek kiralar ödemek zorunda kaldıklarını ve arabalarının yıprandığını ifade etti.

Gazete, Rum tarafının yıllardır Gaziler geçidinin açılması için talepte bulunduğunu ancak Türk tarafının askerin yoğun itirazı nedeniyle bu talebi reddettiğini savundu.

Şu anda, yeni geçiş kapıları açılması veya gündemdeki diğer konularla ilgili ilerleme sağlanabileceğine dair herhangi bir gösterge bulunmasa da beşli görüşmeye kadar bazı gelişmeler olabileceğini kaydedildi.

BM’nin ileriki dönemde üzerinden ilerleyebileceği olumlu bir gelişme yaşanmasını arzuladığını yazan gazete, Holguin’in de temasları çerçevesinde, taraflara adım adım ilerlemelerinde yardımcı olabilmek ve güven inşa edebilmek için yardım etmeyi amaçladığını belirtti.

SÖZCÜ VEKİLİNDEN HOLGUİN’İN SÖZLERİNE ÖVGÜ

Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Yannis Andoniu’nun açıklamalarına da yer veren gazete, Guterres ile uluslararası toplumun Kıbrıs sorununda uzlaşılan çerçeveye saygı duymalarından ötürü memnun olduklarını yazdı.

Habere göre Andoniu, Holguin’in Politis gazetesine verdiği röportajdaki “iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümünün artık ortak referans noktası olmadığı” söylemini de yorumlayarak, Holguin’in yeni bir şey demediğini; ancak bir tespitte bulunduğunu kaydetti.

Türk tarafının kendi müzakere çerçevesinde hareket ettiğini ileri süren Andoniu, Rum tarafının “işgal duvarını” yıkabilmek için elindeki tüm imkanları kullanacağını söyledi.

PİLE-YİĞİTLER YOLU İÇİN İSTİŞARELER SÜRÜYOR

Öte yandan, Politis gazetesi ise, Holguin’in geçiş kapılarının açılmasıyla ilgili temaslarının Pile-Yiğitler yolunun açılmasıyla ilgili anlaşmanın tamamlanmasına yönelik zemin oluşturabileceğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile bu konudaki görüşmelerinin sürdüğünü ve bu konudaki teklifin bütününde her iki tarafı da tatmin edebileceğini kaydetti.

Haberde, geriye yalnızca Rum tarafının “Kokkina” (Erenköy) barikatının açılması konusundaki pozisyonunu belirlemesinin kaldığı ifade edildi.