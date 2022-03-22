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Hollanda Başbakanı'ndan Savaşla İlgili Türkiye'ye Teşekkür

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Hollanda Başbakanı'ndan Savaşla İlgili Türkiye'ye Teşekkür
Hollanda Başbakanı'ndan Savaşla İlgili Türkiye'ye Teşekkür

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"FİKİR TEATİSİNDE BULUNDUK"

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Erdoğan, "Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi çeşitli yönlerini değerlendirdik. Türkiye AB ilişkileri ile birlikte küresel meselelerde fikri teatisinde bulunduk. Ukrayna'daki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldık. Sayın Başbakan ile Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında yürüttüğü diplomatik çabalarla ilgili bilgi verdim." diye konuştu.

 

"PUTİN VE ZELENSKİ İLE TEMASLARIMI SÜRDÜRÜYORUM"

Erdoğan, "Krizin başından beri sağduyu de diyalog çağrısı yaptık. Maalesef Ukrayna'daki insani dram artarak devam ediyor. Bu gidişata bir an evvel son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Zelenski ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum. Şartların zorluğunun farkındayız. Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN İKİ ÜLKEYLE MUTEBER ROLÜ VAR"

Türkiye'ye Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili övgüler yağdıran Rutte, "Halihazırda dünyadaki diğer ülkelerde daha fazla mülteci barındırıyorsunuz ve bunun için de teşekkür etmek istiyorum. Bu akşamki görüşmelerimiz ilişkilerimizi daha fazla geliştirdi. Türkiye yapabileceği her şeyi zaten yapıyor. Çok kritik bir rol oynuyor. Hem Putin ve hem Zelenski ile teması olan ender ülkelerden. İki ülke ile de muteber bir rolü var. İki ülkeye açık hattı olan nadir ülkelerden. Türkiye'yi bu yolda desteklediğimizi söylemek isterim. Çavuşoğlu vesilesiyle de hem Rusya hem Ukrayna ile müzakereleri sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Hollanda Başbakanı Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye övgü: Ankara kilit rol oynuyor

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

TİCARET HACMİNDE HEDEF 20 MİLYAR DOLAR

"NATO müttefikimiz Hollanda ile ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki diyaloğumuzu geliştirme konusunda ortak iradeye sahibiz. Ticaret hacmimiz yüzde 30'a yakın artışla 11 milyar dolara ulaştı. Bu şekilde 2016'da belirlediğimiz 10 milyar dolar hedefini aşmış oluyoruz. Şimdi ilk etapta 15, ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk. Hollanda 27.5 milyar dolarla Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke konumundadır. AB'nin çıkar hesaplarına teslim olmadan artık üyelik müzakere fasıllarını açmasını, gümrük birliğinin güncellenmesi müzakerelerinin süratle başlamasını istiyoruz.

NATO ÜLKELERİ OLARAK DAYANIŞMA İÇİNDE OLMAMIZ LAZIM

Bunları görüşeceğim NATO üyesi ülkelere tekrar tabii açacağız. Kendilerine bu konuyu ısrarla söyleyeceğiz. Eğer NATO'da berabersek dayanışmamızı ortaya tam manasıyla koymamız lazım. Özellikle de savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarda NATO ülkeleri olarak dayanışma içinde olmamız lazım. Artık dünyada savunma sanayiinde hiçbir ürünü tek başına yapmıyor. Nitekim şu anda Rusya-Ukrayna savaşında da bunu gördük. Bundan sonra da kim bilir nerelerde, neyi göreceğiz. Libya'da, Azerbaycan'da bunu gördük. Temennimiz o dur ki bunların olmadığı, barışın egemen olduğu dünyayı hep birlikte kuralım. Bu şu anda konuşuluyor. Ama bununla ilgili olarak birinci derecede Milli Savunma Bakanlığımız her tedbiri alıyor. Gereği neyse yapılacaktır. Yapılmaktadır."

Rutte'nin konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:

"Kilit ekonomik ortaklarız. 8'den 11 milyara artan bir ticaret hacmi gördük. Ara hedef olarak 15, nihai hedef olarak 20 milyar dolar belirledik. Bugünkü odağımız sadece ikili ilişkilerimiz değildi. Dünyada olanlara da odaklandık. Çünkü çok taraflı düzeyde de birlikte çalışıyoruz. İki ülke de NATO üyesi. Türkiye ittifak için çok büyük siyasi ve ekonomik önemi haizdir.

MONTRÖ SÖZLEŞMESİ

Türkiye Boğaz'dan gemilerin geçişi konusunda Montrö Sözleşmesi kapsamındaki gerekli yükümlülüklerin ide yerine getirmişti. Bu rol sebebiyle de tebrik ve teşekkür etmek istiyorum.

"TÜRKİYE YAPABİLECEĞİ HER ŞEYİ YAPIYOR"

Halihazırda dünyadaki diğer ülkelerde daha fazla mülteci barındırıyorsunuz ve bunun için de teşekkür etmek istiyorum. Bu akşamki görüşmelerimiz ilişkilerimizi daha fazla geliştirdi. Türkiye yapabileceği her şeyi zaten yapıyor. Çok kritik bir rol oynuyor. Hem Putin ve hem Zelenski ile teması olan ender ülkelerden. İki ülke ile de muteber bir rolü var. İki ülkeye açık hattı olan nadir ülkelerden. Türkiye'yi bu yolda desteklediğimizi söylemek isterim. Çavuşoğlu vesilesiyle de hem Rusya hem Ukrayna ile müzakereleri sürdürüyor."

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