Hollanda: Erdoğan'ın ülkemizdeki seçmenlere mektup göndermesi içişlerine müdahale

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimler öncesi Belçika ve Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlerin ev adresine mektup göndermesi tartışma yarattı. Hollanda hükümeti, Erdoğan'ın Türkiye kökenli vatandaşlarına mektup göndermesini "içişlerine müdahale" olarak değerlendirdi.

Hollanda hükümeti 2017 yılındaki anayasa değişikliği referandumu süreciyle başlayarak Türk siyasilerin ülkede kampanya etkinliklerine engel oluyordu.

Mektupla propaganda, Belçika medyasında da "Erdoğan'ın uzun kolu Belçika'ya uzandı" diye yorumlandı.

'Güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye'

Hollanda'da 243 bin, Belçika'da da 131 bin Türkiye kökenli seçmen, Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili erken genel seçimi için oy kullanmak amacıyla Cuma günü sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Haziran akşam saat 21:00'e kadar devam edecek oy kullanma işlemi öncesi, Belçika ve Hollanda'daki seçmenlerin adreslerine birer mektup gönderdi.

Erdoğan, seçimlerde "yeni bir başlangıcın adımını atacaklarını" belirterek, mektubunda "Güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye" sözü verdi.

Cumhurbaşkanı, partisinin seçimlerde kullandığı, "Vakit Türkiye vakti" ve "Vakit birlik vakti" sloganlarıyla Avrupa'daki seçmenlerden destek istedi.

Bakan Koolmees: Erdoğan'ın mektuplu propagandası uygunsuz

Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Wouter Koolmees, Erdoğan'ın mektuplu propagandasının "uygunsuz" olduğunu söyledi.

Bunu Hollanda'nın içişlerine yönelik müdahale olarak değerlendiren Bakan Koolmees, "Hollandalı Türklerin geleceği Hollanda'dadır" dedi.

Hollanda'dan Türk hükümetine 'propaganda için gelmeyin' çağrısı

AKP'nin seçmenlerin adreslerini nasıl elde ettiği tartışma konusuydu

Hollandalı bakan, hükümetin bu konuda somut bir adım atıp atmayacağı konusunda açıklama yapmadı.

Hollanda, 2015 yılında Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla Türkiye kökenli seçmenlere mektup gönderilmesi üzerine, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Ankara'yı protesto etmişti.

AKP'nin seçmen adreslerini elde etmek için gizlilik yaslarını ihlal edip etmediğini inceleme altına alınmıştı.