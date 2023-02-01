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Hollanda, mikroçiplerin Rusya’ya ihraç edilmesini istemiyor

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Hollanda hükümeti, ülkedeki teknoloji firmalarının ürettiği mikroçiplerin aracı üçüncü firmalar tarafından Rusya'ya ihraç edilmesinin engellemesini istiyor.
Hollanda, mikroçiplerin Rusya’ya ihraç edilmesini istemiyor

Kamu yayıncısı NOS’ta yer alan habere göre, Hollandalı teknoloji şirketleri NXP ve Nexperia’ya ait mikroçipler, Çinli firmalar tarafından ihraç edilerek Rus silah şirketlerine satılıyor.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, parlamentoda yaptığı açıklamada, mikroçiplerin Rusya’ya ulaşmasının tamamen engellenememesini “tuhaf bir durum” olarak değerlendirdi.

Hoekstra, mikroçiplerin Rusya’ya nasıl ulaştığını bulmak için istihbarat birimlerinden destek alınabileceğini kaydetti.

Hollandalı teknoloji firmalarından, mikroçiplerin nereye gittiğini daha takip etmelerini isteyen Hoekstra, “Firmaların çok fazla çaba gösterdiğini biliyorum ama daha fazlası olmalı.” ifadelerini kullandı.

Hoekstra, mikroçiplerin satın alındığı sözleşmelere Rusya’ya gönderilmesini engelleyen maddeler eklenebileceğini ve aracı Çinli firmalara da yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

MİKROÇİPLER RUS SİLAHLARINDA BULUNDU

NOS haber ajansı araştırmacılarının 27 Ocak’ta yayımlandığı haberde, geçen yıl Rusya’nın, Hollanda’da üretilen milyonlarca mikroçipi ithal ettiği belirtildi.

Rus silah şirketlerinin de kullandığı mikroçiplerin Rusya’ya nasıl ulaştığı bilgisine yer verilen haberde, Çinli firmaların Hollanda’dan satın aldığı mikroçipleri birkaç ay sonra Rusya’ya ihraç ettiği bildirildi.

Haberde, Ukrayna’da ele geçirilen Rus MSTA-S Howitzer tankı, Alligator atak helikopteri, çeşitli kamikaze-dronelerinde bu mikroçiplerin tespit edildiği aktarılırken, bu mikroçiplerin Hollandalı teknoloji firmaları NXP ve Nexperia’ya ait olduğu bilgisine yer verildi.

Hollanda’dan yüklü miktarda mikroçip ithal edenlerin Sinno Elektronik ve Sigma Teknoloji isimli Çinli firmaların Rusya’ya teknoloji ürünleri ihracatı yaptığı belirtilen haberde, Rusya’ya yaptırımları deldiği gerekçesiyle ABD’nin Sigma Teknoloji’ye Haziran 2022’den bu yana yaptırım uyguladığı kaydedildi.

HOLLANDALI FİRMALARDAN CEVAP

Hollandalı NXP ve Nexperia’dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımların uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, mikroçiplerin Rusya’ya ve özellikle de silah firmalarına gönderilmesini istemedikleri vurgulandı.

Hollandalı firmalar, gerekli tedbirleri almak için çabaladıklarını ifade etti.

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