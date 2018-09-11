  • BIST 92.389
  • Altın 248,106
  • Dolar 6,4627
  • Euro 7,4893
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Hollanda 'Suriye'de savaş suçu işleyen grupları destekledi’

» »
Hollanda hükümetinin 2016 yılından bu yana para, malzeme ve eğitim desteği verdiği Suriye'deki rejim karşıtı güçlerin, "savaş suçu" da dahil olmak üzere, çok sayıda insan hakları ihlaline imza attığı ortaya çıktı.
Hollanda 'Suriye'de savaş suçu işleyen grupları destekledi’

Hükümet, "Beşar Esad yönetimine karşı başarı şansı kalmadığı" gerekçesiyle Suriye'deki muhalif gruplara verdiği desteği sona erdirme kararı aldı.

Ancak Hollanda hükümetinin, meclise defalarca "savaş kurallarına uyan ve aşırı güçlerle işbirliği yapmayanları destekleyeceğiz" sözü vermesine rağmen, uygulamada bu söze uyulmadığı belirtildi.

Hollanda Televizyonu'nda (NOS) yayınlanan Nieuwsuur (Haber Saati) programı ile Trouw gazetesinin araştırmasına göre, Lahey hükümetinin yaptığı yardımlar, silahlı radikal örgütlerle iç içe olan gruplara gitti.

Suriye'deki "ılımlı muhalefeti" Non - Lethal Asssistance (NLA) programı kapsamında destekleyen Hollanda hükümeti, bu grupların savaş hukuku ve insa hakları ilkelerine uyacağı güvencesini vermişti.

Hükümet, Hollanda parlamentosuna, Suriye'de desteklenen grupların, diğer radikal örgütlerle işbirliği yapmayacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak kamu yayın kuruluşu NOS ile Trouw gazetesinin araştırmasına göre, Hollanda tarafından desteklenen örgütler, 100'den fazla savaş ve ihlal suçu işledi.

Hollanda tarafından 2016'dan bu yılın başlarına kadar üniforma ve kamyonet desteği verilen Sultan Murad Tugayı, bu örgütlerden biri.

Örgüt, uluslararası insan hakları örgütleri tarafından savaş suçu ve ağır insan hakları ihlalleri ile itham ediliyor.

Sultan Murad Tugayı, YPG'nin kontrolğndeki Şeyh Maksud bölgesinde 30'u çocuk 83 Kürt sivilin öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.

Sultan Murad Tugayları

Medyaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin uyarılarına rağmen, Sultan Murad Tugayları'nı desteklemeye devam etti.

suriyeli muhalifTelif hakkıGETTY IMAGES

Hollanda'nın, "radikal örgütlerle işbirliği yapmama" koşuluna rağmen, Sultan Murad Tugayı, 2015 yılından bu yana El Kaide ile sıkı işbirliği içinde oldu.

Sadece Sultan Murad Tugayı değil, 2016 yılından bu yana Lahey yönetimince desteklenen diğer örgüt bazı örgütlerin de sivillere yönelik saldırı ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu vurgulandı.

Hollanda, savcılık tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanan Ahrar el - Şam ile bağlantılı olan en az 3 ayrı gruba da yardımda bulundu. Desteklenen grupların, özellikle intihar saldırılarıları ile gündeme gelen bu grupla iç içe oldukları belirlendi.

Hükümet, hafta başında parlamentoya bir mektup yazarak, "Esad yönetimine karşı başarılı olma şansı kalmadığı için" Suriye'deki muhalif güçlere verilen eğitim, teçhizat ve maddi desteğin sona erdirileceğini açıkladı.

Hollanda hükümetine göre, Esad'ın askeri zaferi çok yakın. Bu nedenle Suriye'de kalıcı barış beklentisi zayıf.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İsveç’teki seçimlerde aşırı sağcıların oylarını artırması bekleniyor09 Eylül 2018 Pazar 17:14
  • Yunan politikacı: FBI ve CIA, Selanik’i 'işgal etti'08 Eylül 2018 Cumartesi 14:09
  • İtalya'da ilk Starbucks açılıyor06 Eylül 2018 Perşembe 15:11
  • Türk turiste Danimarka'da peçe cezası05 Eylül 2018 Çarşamba 10:15
  • Trump'tan Arjantin'e destek açıklaması05 Eylül 2018 Çarşamba 10:10
  • Almanya’da yeni bir sol hareket başlatıldı04 Eylül 2018 Salı 21:57
  • Rus otomobil üreticileri, Türkiye'yle ticarette doları bırakıyor04 Eylül 2018 Salı 10:51
  • Amsterdam'daki bıçaklı saldırgan Hollanda, İslam'a hakaret ettiği için yaptım04 Eylül 2018 Salı 09:54
  • AB'den Çin'de üretilen güneş panellerine yeşil ışık03 Eylül 2018 Pazartesi 23:04
  • Avrupa Birliği’nden İngiltere’nin Brexit planına veto03 Eylül 2018 Pazartesi 14:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti