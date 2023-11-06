  • BIST 7857.01
  • Altın 1815.174
  • Dolar 28.4292
  • Euro 30.5592
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail, Gazze Şeridi'ne gece boyunca ölümcül saldırılarını sürdürdü

Hollanda'da Türk camisine saldırı

» »
Hollanda'nın Culemborg kentinde Diyanet Vakfına bağlı İmam-ı Azam Camisi'ne saldırı düzenlendi. Camları kıran saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
Hollanda'da Türk camisine saldırı

İmam-ı Azam Cami Vakfı Yönetim Kurulu Sekreteri Selçuk Demirci, Culemborg'da bir kişi tarafından İmam-ı Azam Camisi'ne saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Olayın ardından caminin güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerini belirten Demirci, "Saldırgan cumartesi gece 02.00’de çitleri aşarak bahçeye girmiş. Saldırganın elinde belli olmayan bir cisimle caminin 10 pencere camını kırdığını gördük." dedi.

 

Hollanda'da Türk camisine saldırı

 

Demirci, saldırının nedeninin belli olmadığını kaydederek, "Orta Doğu'da yaşanan olaylarla bağlantılı olabileceğini düşünüyoruz. HDV, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından güvenlik önlemlerini artırmamız ve dikkatli olmamız için bizi uyarmıştı. Kutlu Doğum Haftası'nda camimize hakaret mektupları gelmişti ama böyle bir saldırıyı ilk defa yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Olayı kınadıklarını ve güvenlik önlemlerini artırmak için yetkililerle irtibat halinde olduklarını dile getiren Demirci, "Biz bulunduğumuz kentte huzur içinde yaşamak ve ibadetlerimizi rahatlıkla yapmak istiyoruz. Hiç kimseyle ve hiçbir dini cemaatle sıkıntımız yok. Biz kimseye ayrımcılık yapmıyoruz." diye konuştu.

 

Hollanda'da Türk camisine saldırı

 

Demirci, olayı polise ihbar edip kamera görüntülerini polisle paylaştıktan sonra kimliği tespit edilen saldırganın polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.

HDV'den yapılan yazılı açıklamada ise Hollanda'da cami saldırılarının artmaya başladığına dikkat çekilerek, "Hakaret içerikli mektuplarla başlayan tacizler artık fiziki saldırıya dönüşmüştür. Yetkililerden faillerin bulunarak mahkeme önüne çıkarılmalarını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB liderlerinin gündemi: Ukrayna, göç ve ekonomi27 Ekim 2023 Cuma 19:35
  • Hollanda'da avukatlardan "İsrail'in savaş suçları soruşturulsun" çağrısı25 Ekim 2023 Çarşamba 13:57
  • Antarktika'da ilk kez kuş gribi görüldü25 Ekim 2023 Çarşamba 13:10
  • İtalya Başbakanı Meloni, kamera arkası görüntüleri üzerine partnerinden ayrıldı20 Ekim 2023 Cuma 21:11
  • Nijerya ile AB'den 900 milyon euroluk anlaşma20 Ekim 2023 Cuma 18:00
  • Avrupa’da ekonomi yavaşlarken işten çıkarma dalgasına yeni şirketler katılıyor20 Ekim 2023 Cuma 11:34
  • AB, X'ten sonra Meta ve TikTok'un da içerik kurallarına uyumunu soruşturuyor19 Ekim 2023 Perşembe 20:36
  • BM Genel Sekreteri temel hizmetlere erişimde Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemini vurguladı19 Ekim 2023 Perşembe 08:25
  • Macron'dan hastane saldırısına tepki18 Ekim 2023 Çarşamba 08:33
  • AB savunmasında yeni sayfa: AB’nin ilk askeri tatbikatı İspanya'da başladı17 Ekim 2023 Salı 20:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti