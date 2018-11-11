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Hollanda'da 'Türkiye usulü düğün konvoyuna' binlerce Euro ceza

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Bir çok kişi 112'yi arayarak, "gürültü, trafik ihlali, pencereden sarkma ve gereksiz yere sol şeridi ihlal etme" gibi şikayetlerde bulundu
Hollanda'da 'Türkiye usulü düğün konvoyuna' binlerce Euro ceza

Belçika'da geçtiğimiz yıllarda büyük tartışma yaratan ve yargıya intikal eden "Türkiye usulü düğün konvoyu" Hollanda'nın Lahey kentinde de şikayet konusu oldu.

Polis, onlarca araçtan oluşan Türkiye kökenli çiftin düğün konvoyuna, değişik suçlardan binlerce Euro trafik cezası kesti.

Hollanda'nın en sakin kentlerinden biri olan Lahey'deki Willem Witsenplein civarında oturanlar, pazar sabahı hiç alışkın olmadıkları klakson sesi ve Türkiye usulü düğün konvoyu ile güne başladılar.

Bir çok kişi 112'yi arayarak, "gürültü, trafik ihlali, pencereden sarkma ve gereksiz yere sol şeridi ihlal etme" gibi şikayetlerde bulundu.

Konvoyun en başındaki gelin arabasının önü, polis ekipleri tarafından Wassenaar kasabası yakınlarında kesildi. En az 15 araçtan oluşan konvoydaki bürün sürücülere, farklı suçlardan ayrı ayrı ayrı ceza kesildi.

Polis her sürücüye hem kırmızı ışıkta geçme hem de gereksiz yere sol şerit ihlali, hiç gereği yokken dörtlüleri yakma, zorunlu olmadığı halde korna çalma gibi suçlardan ayrı ayrı ceza yazdı.

Binlerce Euro ceza

Yerel medyaya göre, zaten oldukça masraflı olan düğün, konvoydakilere yazılan binlerce Euro'luk cezalar nedeniyle daha da pahalıya geldi.

Hollanda'da, kırmızı ışıkta geçmenin cezası 230 Euro. Öndeki aracı yakından takip etmek 280 Euro, gereksiz yere sol şeridi ihlal etmek 140 Euro, sağdan sollamak 230 Euro, yayalara engel olmak 370, karşıdan helen araca yol vermemek de 270 Euro cezaya tabii.

Lahey polisi tarafından yapılan açıklamada, insanların mutlu günlerinde güzel düğün fotoğrafı ve anısı elde etme çabalarını anlayışla karşıladıkları belirtilerek, "Ama bunu yaparken de trafik kurallarına uyulması gerektiğini unutmayın" dendi.

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