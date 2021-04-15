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HP Genel Başkanı Kudret Özersay:"Rektörler açıklaması" kurumsal değil olsa olsa Rektörlerin şahsi görüşleri olarak okunmalıdır

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Akademi tartışma ortamına katkı sağlamayı ve çok sesliliğe destek vermeyi gerektirir, yan yana dizilip tek ses vermeyi değil
HP Genel Başkanı Kudret Özersay:"Rektörler açıklaması" kurumsal değil olsa olsa Rektörlerin şahsi görüşleri olarak okunmalıdır

HP Genel Başkanı Kudret Özersay:

Herkes gibi üniversite Rektörlerinin de Kıbrıs meselesi hakkında kendi görüşleri tabi ki olabilir ve bunu ayrı ayrı ya da topluca beyan edebilirler, ülkenin Cumhurbaşkanı'na ve pozisyonuna destek açıklayabilirler, en doğal haklarıdır. Öte yandan kurumsal olarak üniversitelerin bir görüş ortaya koyması en azından akademisyenlerin seçim ile belirledikleri üniversite senatolarının kararına dayanmalıdır. Öyle bir durumda dahi bu tür açıklamalar o üniversitelerde görev yapan akademisyenleri tabi ki bağlamaz.

Evet günümüz koşullarında Kıbrıs'ta federal bir ortaklık mümkün ve gerçekçi görünmemektedir, ama marifet durum tespiti yapıp aynı ezberi tekrarlamak değil bu şartların değişmesi için ÇABA ya da bugünün koşullarına uygun bir başka modeli için FİKİR ortaya konulmasıdır.

Bilimsel özerklik ve akademi Kıbrıs sorunu gibi sorunların çözümüne yaratıcı fikirler temelinde çözüm üretmeyi, tartışma ortamına katkı sağlamayı ve çok sesliliğe destek vermeyi gerektirir, yan yana dizilip tek ses vermeyi değil. Bu çerçevede "Rektörler açıklaması" kurumsal değil olsa olsa Rektörlerin şahsi görüşleri olarak okunmalıdır diye düşünüyorum.

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