HP Girne İlçe Başkanı Tokatlıoğlu: “Hükümetin devam etmesinin anlamı kalmaz”

Halkın Partisi (HP) Girne İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu, Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, “HP özellikle kendi sorumluluğundaki Bakanlıklarındaki icraatlarıyla ilgili ilerleme kaydedemez, hesap veremeyecek noktaya itilmeye çalışırsa, hükümetin devam etmesinin bir anlamı kalmaz” uyarısında bulundu.

HP Girne İlçe Başkanı Tokatlıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Halkın Partisi söz verdiği üzere bundan 6 ay önce tüm kesimlerin mutabık kaldığı Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planını tamamlamış, Birleşik Kurul'da onaylamış ve yayınlamak üzere Başbakan Ersin Tatar'a göndermiştir. Hukukçuların da söylediği üzere, Başbakan'ın yayınlamamasının yasal olmadığı gerçeği ortadayken, Sn Ersin Tatar hazırlanan İmar Planını yayınlamamıştır.

UBP'nin değişiklik talepleri sonucunda 6 aylık süre uzatımına gidilmiş ve gerekli esneklik sağlanmıştır. Bu süreç içerisinde UBP'nin konu üzerine komitesinin çalışmasına engel olmamasına rağmen, Covid-19 süreci bahane gösterilmiş ve HP tarafından son kez yaklaşık 1 aylık süre daha verilmiştir.

Bu aşamadan sonra verilen sürenin takvimlendirilmesi ve yine boşa vakit kaybedilmesinin önüne geçilmesi şarttır. Bilime dayalı önerilerin dikkate alınacağı, şahsi veya zümresel taleplerin reddedileceği bilinmelidir.

Halkın Partisi toplumun zorlu bir süreçten geçtiğinin farkındadır ve sorumluluğunun bilincindedir. Toplum için birçok alanda ciddiyetle mücadele edilmesi gereken bir zamanda, ciddi ve verimli bir çalışma ortamı olmazsa olmazdır. HP özellikle kendi sorumluluğundaki Bakanlıklarındaki icraatlarıyla ilgili ilerleme kaydedemez, hesap veremeyecek noktaya itilmeye çalışırsa, hükümetin devam etmesinin bir anlamı kalmaz. Devlet ciddiyeti bunu gerektirir.”