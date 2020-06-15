HP Hükümetten çekilecek mi ?

Ülke’de yaşanan 13 kişinin Herhangi bir sağlık kontrolünden geçmeden Ülkeye girişi sonrasında Siyasette deprem etkisi yaşandı.
Edinilen bilgiye göre HP Genel Başkanı Yenal senin bu akşam olağanüstü olarak HP parti meclisini toplantıya çağırdı,
HP KARAR AŞAMASINDA
Siyasi kulislerde Halkın partisi’nin Hükümette kalıp kalmama noktasında karar aşamasına geldiği konuşuluyor.
Nitekim son yaşananlardan sonra hükümetin manen bittiğide konuşuluyor.
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