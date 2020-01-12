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HP: “İmar Planının önünü kesmek hukuku yok saymaktır”

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Birleşik Kurul tarafından fikir birliği ile geçen Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın resmi gazetede yayınlanmayacağı ve yürürlüğe girmeyeceği yönündeki açıklamaları kaygı ve üzüntüyle izliyoruz...
HP: “İmar Planının önünü kesmek hukuku yok saymaktır”

Birleşik Kurul tarafından fikir birliği ile geçen Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın resmi gazetede yayınlanmayacağı ve yürürlüğe girmeyeceği yönündeki açıklamaları kaygı ve üzüntüyle izliyoruz...

Bu hukuku yok saymaktır.

KTMMOB’unda onayını alarak ilerlenen imar planının hukuksal olarak herhangi bir eksiği bulunmamaktadır. Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlar tarafından; toplumsal fayda için şeffaflıktan ödün verilmeden titiz ve usulüne uygun bir çalışma yapılmıştır.

“İmar Planı hukuka ve usule uygun, paydaşların onayıyla hazırlanmıştır”

İmar Planı’nın hazırlanma sürecinde, İçişleri Bakanımız tüm paydaşlardan görüş alarak ilerlemiştir. Üzerinde geniş bir konsensus sağlanan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı bir ortak akıl ürünüdür. Hukuki süreç; 1989 İmar Yasası ve Birleşik Kurul Tüzüğünün verdiği yetki, görev ve sorumluluklar çerçevesinde tamamlanmıştır. İddia edildiği gibi hukuksal bir eksiklik söz konusu değildir. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, süreci usulüne uygun yönetmiştir.

“İmar Planı teknik açıdan da uygulanmaya hazırdır”

İmar Planı’nın son şekli almasında katkı koyan KTMMOB’un Başbakan’a gönderdiği mektubu hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Mektupta “Birleşik Kurul’dan geçtikten sonra yürürlüğe girmesi gerektiği” yönündeki ifade, aslında yol haritasını da çizmiştir. Hukuki süreci olması gerektiği gibi tamamlayan, KTMMOB ve Birleşik Kurul üyelerinin onayını alan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesini engellemek veya gecikmesini sağlamak hukuka aykırıdır. İmar Planı, KTMMOB, belediyeler ve Şehir Planlama Dairesi Plancılarının İmar Planı üzerinde son revizeleri yapmasıyla söz verdiğimiz gibi 30 Aralık 2019’da Birleşik Kurul’dan geçti. Plan, teknik açıdan da uygulamaya hazır durumdadır.

“İmar Planı’nda toplumsal konsensus sağlanmıştır, cesur olmamız gerek”

İmar Planının yürürlüğe girmesiyle, talan ve çarpık yapılaşmaya ‘dur’ denilecektir. Ülkenin menfaati ve geleceği her şeyin önünde gelmelidir. Halka verdiğimiz sözlerin arkasında durup, üzerimize düşeni yapmak ve cesur olmak zorundayız.
Halkın bizden beklediği de budur.

Toplumsal konsensus sağlanmıştır.
Sıra bizim üstümüze düşeni yapmamıza gelmiştir.

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