HP milletvekili Sanver: "Hint keneviri serbest bırakılsın"

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu beklenmedik bir çıkışla gündemin
ilk sırasına yerleşti. Sosyal medya paylaşımında “Ülkemize uyuşturucunun yüzde 92’isinin Güney
Kıbrıs’tan geldiğini biliyor musunuz?” diye soran Manavoğlu, kısa sürede çok sayıda yorumla karşılaştı.
Manavoğlu daha sonra Diyalog’un sorularını yanıtlayarak, Hint Keneviri yetiştirilmesi ve kullanımının
denetimli serbest bırakılması halinde uyuşturucu suçlarının önemli oranda azalacağını iddia etti. “Hint
Keneviri sanıldığı gibi insan sağlığına sentetik uyuşturucular, eroin, kokain ve hatta eczanede reçete ile
satılan ilaçlar kadar zararlı değildir” diyen Manavoğlu şunları kaydetti: “Hint Keneviri birçok alanda
tedavi amaçlı dahi kullanılıyor. Bana göre ülkemizde özellikle Güney Kıbrıs’tan gelen sentetik uyuşturucu
maddelerin önüne geçebilmek, hatta gençlerin uyuşturucu madde tuzağına düşüp hem satıcı hem de içici olarak
hayatlarını karartmalarının bir nebze de olsa önüne geçebiliz.” Sentetik kullanıyorlar Gençlerin çoğunun son
derece tehlikeli olmasına karşın sentetik uyuşturucu kullandığına dikkat çeken Gülşah Sanver Manavoğlu
şunları kaydetti: “İstediğimiz kadar gençlik veya çocuk izleme evleri birimleri kuralım denetim eksikliği
olduğu sürece hiçbir şeyin önüne geçemeyiz. İstediğimiz kadar yasal düzenleme yapalım ki yapılanlar var
ama durumumuzda değişiklik yok. Her gün gazetelerde görüyoruz uyuşturucu satışı veya kullanıcı olan
kişiler hatta turistleri yakalayıp mahkemeye çıkarıp cezaevine gönderiyoruz. Mahkemeleri en çok meşgul
eden konu halini aldı diyoruz. Ben Hint Keneviri bitkisinin ülkemizde üretiminin yasal ve satışının da
belli bir denetimle serbest olmasından yanayım. İnanıyorum ki bunu yaparsak diğer zararlı sentetik
uyuşturucu kullanımını en aza indirebiliriz. Hint Keneviri bitkisine gelene kadar bugün sentetik uyuşturucu
kullanan gençler önce asabi sonra kavgacı oluyor kişilikleri değişiyor gençlerimizin çocuklarımızın ve en
acısı da ölüyorlar bundan daha kötü bir şey var mı? Bu yüzden Hint Keneviri bitkisi yetiştirmek
kullanmak satmak suç olmaktan çıkarılmalı. Gönül isterdi ki; kimse hiçbir şekilde hiçbir uyuşturucu türü
madde kullanmasın ama bu bizim de tüm Dünya’nın da gerçeğidir belli ki bu illetle baş edemiyoruz sadece
yasalarla veya cezaevi ile o zaman ne yapacaksınız başka mücadele yolları geliştireceksiniz. Önümüzde
haftalar içinde mecliste hazırlandıktan sonra bu konuyu gündeme getirmeye çalışacağım farkındalık yaratmak
için. Biz bu ülkeyi aniden 180 derece değiştiremeyiz. O zaman beraberinde farklı yöntemleri düşünüp
bulmamız gerekir. Ben kesinlikle inanıyorum ki bunu yaparsak uyuşturucu kullanımını azaltacağız.”
Kaynak:Diyalog Gazetesi
Haber:Çiğdem Aydın
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