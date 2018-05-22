HP milletvekili Sanver: "Hint keneviri serbest bırakılsın"

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu beklenmedik bir çıkışla gündemin

ilk sırasına yerleşti. Sosyal medya paylaşımında “Ülkemize uyuşturucunun yüzde 92’isinin Güney

Kıbrıs’tan geldiğini biliyor musunuz?” diye soran Manavoğlu, kısa sürede çok sayıda yorumla karşılaştı.

Manavoğlu daha sonra Diyalog’un sorularını yanıtlayarak, Hint Keneviri yetiştirilmesi ve kullanımının

denetimli serbest bırakılması halinde uyuşturucu suçlarının önemli oranda azalacağını iddia etti. “Hint

Keneviri sanıldığı gibi insan sağlığına sentetik uyuşturucular, eroin, kokain ve hatta eczanede reçete ile

satılan ilaçlar kadar zararlı değildir” diyen Manavoğlu şunları kaydetti: “Hint Keneviri birçok alanda

tedavi amaçlı dahi kullanılıyor. Bana göre ülkemizde özellikle Güney Kıbrıs’tan gelen sentetik uyuşturucu

maddelerin önüne geçebilmek, hatta gençlerin uyuşturucu madde tuzağına düşüp hem satıcı hem de içici olarak

hayatlarını karartmalarının bir nebze de olsa önüne geçebiliz.” Sentetik kullanıyorlar Gençlerin çoğunun son

derece tehlikeli olmasına karşın sentetik uyuşturucu kullandığına dikkat çeken Gülşah Sanver Manavoğlu

şunları kaydetti: “İstediğimiz kadar gençlik veya çocuk izleme evleri birimleri kuralım denetim eksikliği

olduğu sürece hiçbir şeyin önüne geçemeyiz. İstediğimiz kadar yasal düzenleme yapalım ki yapılanlar var

ama durumumuzda değişiklik yok. Her gün gazetelerde görüyoruz uyuşturucu satışı veya kullanıcı olan

kişiler hatta turistleri yakalayıp mahkemeye çıkarıp cezaevine gönderiyoruz. Mahkemeleri en çok meşgul

eden konu halini aldı diyoruz. Ben Hint Keneviri bitkisinin ülkemizde üretiminin yasal ve satışının da

belli bir denetimle serbest olmasından yanayım. İnanıyorum ki bunu yaparsak diğer zararlı sentetik

uyuşturucu kullanımını en aza indirebiliriz. Hint Keneviri bitkisine gelene kadar bugün sentetik uyuşturucu

kullanan gençler önce asabi sonra kavgacı oluyor kişilikleri değişiyor gençlerimizin çocuklarımızın ve en

acısı da ölüyorlar bundan daha kötü bir şey var mı? Bu yüzden Hint Keneviri bitkisi yetiştirmek

kullanmak satmak suç olmaktan çıkarılmalı. Gönül isterdi ki; kimse hiçbir şekilde hiçbir uyuşturucu türü

madde kullanmasın ama bu bizim de tüm Dünya’nın da gerçeğidir belli ki bu illetle baş edemiyoruz sadece

yasalarla veya cezaevi ile o zaman ne yapacaksınız başka mücadele yolları geliştireceksiniz. Önümüzde

haftalar içinde mecliste hazırlandıktan sonra bu konuyu gündeme getirmeye çalışacağım farkındalık yaratmak

için. Biz bu ülkeyi aniden 180 derece değiştiremeyiz. O zaman beraberinde farklı yöntemleri düşünüp

bulmamız gerekir. Ben kesinlikle inanıyorum ki bunu yaparsak uyuşturucu kullanımını azaltacağız.”



Kaynak:Diyalog Gazetesi

Haber:Çiğdem Aydın