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HP Parti Meclisi üyeleri belirlendi

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Halkın Partisi 1. Olağan Kongresi sonuçlandı.
HP Parti Meclisi üyeleri belirlendi

Halkın Partisi 1. Olağan Kongresi sonuçlandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde Parti Meclisinde görev alacak isimler belirlendi.

Halkın Partisi yeni dönem Parti Meclisine seçilen isimler şöyle:

Lefkoşa İlçesi Parti Meclisi Üyeleri:

Yenal Senin, Vasviye Tunaboylu, Uğur Çulhaoğlu, Servet Şahan, Salih Değirmencioğlu, Özgül Ezgin, Orkun Bozkurt, Mehmet Manavoğlu, Mahmut Tezcan, Gizem Çeliker Akandere, Fikret Unutmaz, Denis Dinand, Bengü Ünsal, Ayşe Onar, Ali Şefik, Ali Çırakoğlu

Girne İlçesi Parti Meclisi Üyeleri

Zühal Tunalı, Melih Özhakkı, Ledün Caymaz, Kemal Derin, Halit Güven Erkal, Derya Hoca, Burak Güler, Ayşen Kumser Kansay, Altay Nevzat, Adem Çakır

Gazimağusa İlçesi Parti Meclisi Üyeleri

Tolga Özçelik, Özgür Vehit, Oğuz Akançay, Oğulcan Topal, Mustafa Dinsev, Melek Karakuş, İsmail İrfanoğlu, Hüseyin Tabur, Hasan Tosunoğlu, Ercan Şadan Elçin, Duygu Uzun, Cihan Abi, Batur Sağlamer

Güzelyurt İlçesi Parti Meclisi Üyeleri:

Turgut Alas, Ramadan Durmazer, İbrahim Kahramanoğlu, Ahmet Atilla Ertürk

Lefke İlçesi Parti Meclisi Üyeleri:

Enver Öztoprak, Serhat Usanmaz

İskele İlçesi Parti Meclisi Üyeleri:

Yılmaz Yılmazoğulları, Sinan Erhan Gece, Hicran Bayraktaroğlu Fırat, Ersin Şemi, Cemal Sevin”

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