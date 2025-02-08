Hrant Dink cinayeti davasında 9 kamu görevlisine müebbet

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin bozma kararı sonrası, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinden sorumlu tutulan 15 kamu görevlisinin tekrar yargılandığı davada 10'uncu duruşma İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Muharrem Demirkale katılırken bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Avukatların savunmaları ve sanıkların son sözlerinden sonra mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklardan Bekir Yokuş, Gazi Günay, Okan Şimşek, Ali Öz, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Osman Gülbel ve Hasan Durmuşoğlu'nu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırdı.

Sanıklar Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya hakkında aynı suçtan açılan davanın reddine hükmeden mahkeme, Demirkale'yi üzerine atılı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bekir Yokuş'a "tasarlayarak öldürmeye yardım"dan 10 yıl, Veysal Şahin'e "öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi"nden 15 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme ayrıca müebbet hapse çarptırılan sanıklar Gazi Günay, Okan Şimşek ve Ali Öz'e "tasarlayarak öldürme"den 25 yıl, Onur Karakaya ve Mehmet Ayhan'a "tasarlayarak öldürme"den 12 yıl 6 ay, Osman Gülbel'e "tasarlayarak öldürme"den 16 yıl 8 ay, Hasan Durmuşoğlu'na "kasten öldürme"den 12 yıl 6 ay ek ceza verdi.

Tutuklu beş sanığın bu hâllerinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanıklar Onur Karakaya, Bekir Yokuş ve Mehmet Ayhan'ın ise hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Hrant Dink 19 Ocak 2007'de Agos gazetesinin Şişli'deki binasının önünde vurularak öldürüldü.