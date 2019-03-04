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Hrisostomos, Bartholomeos’la görüştü

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Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos’un, Avusturya’nın Salzburg kentinde, Fener Rum Patriği Bartholomeos’la görüştüğü haber verildi.
Hrisostomos, Bartholomeos’la görüştü

Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos’un, Avusturya’nın Salzburg kentinde, Fener Rum Patriği Bartholomeos’la görüştüğü haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Bartholomeos’undinlenmek için gittiği Salzburg’da Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos ve Arnavutluk Başpiskoposu Anastasios’la ortak bir görüşme yaptığını ve görüşmede “karşılıklı ilgi konuları üzerinde kapsamlı bir görüşme yapıldığını” yazdı.

“Elde edinilen bilgilere” göre, görüşmenin ana konusunun Ukrayna kilisesi meselesi olduğu belirtildi.

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