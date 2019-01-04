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Hristodulidis: “2019 Kıbrıs sorunu için dönüm noktası”

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, 2019 yılının Kıbrıs sorunun gidişatı açısından belirleyici ve kritik bir yıl olacağı değerlendirmesinde bulundu.
Hristodulidis: “2019 Kıbrıs sorunu için dönüm noktası”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, 2019 yılının Kıbrıs sorunun gidişatı açısından belirleyici ve kritik bir yıl olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Rum Haber Ajansı (KİPE)’ye yaptığı açıklamada 2019 yılına dair değerlendirmelerde bulunduğunu yazdılar.

Habere göre, Hristodulidis, Kıbrıs sorunu ve çözüm çabaları bakımından 2019 yılının dönüm noktası yılı olacağını ifade ederek, şu anki mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümü olamayacağını savundu.

2019 yılında halledilmesi gereken ilk şeyin referans şartlarının belirlenmesi olduğunu ve Kıbrıs Rum tarafının tek amacının da bu olduğunu öne süren Hristodulidis, bu mesajın BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’a da açıkça iletildiğini vurguladı.

Hristodulidis, bu çerçevede, son müzakere sürecinin, Guterres Çerçevesi’nin ve yeni girişimin iki toplum arasındaki müzakerelerle mi yoksa uluslararası bir konferansla mı başlayacağı gibi sürece dair unsurların kesinleşmesinin beklendiğini ifade etti.

Mevcut durumun “Kıbrıs halkının” tümü için tehlikeli olduğunun tüm müdahil taraflarca gerçekten anlaşılması halinde referans şartlarında anlaşmaya varılmasının mümkün olduğu görüşünü de dile getiren Hristodulidis, referans şartlarında uzlaşılmasının ise Kıbrıs sorununda 2019 yılındaki ikinci dönüm noktası olarak nitelendirilebilecek müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacağını belirtti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca, 2019 yılında kendilerini bekleyen diğer kritik olayları, üçlü işbirliklerinin güçlendirilmesi, AP seçimleri ve İngiltere’nin AB’den ayrılması şeklinde sıraladı.

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