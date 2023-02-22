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Hristodulidis: “Crans Montana’da kalınan yerden devam etmeye hazırım”

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Hristodulidis, BM'nin iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü dışında bir seçeneğin söz konusu olmadığı mesajını vermesinin önemli olduğunu kaydetti
Hristodulidis: “Crans Montana’da kalınan yerden devam etmeye hazırım”

Güney Kıbrıs’ın yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile bugün gerçekleştirdiği görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından önerilen iki devletli çözüm modelinin gündemde yer alamayacağını belirtti. Hristodulidis görüşmelere Crans Montana’da kalınan yerden devam etmeye hazır olduğunu ve çabaların Türkiye’deki seçimleri beklemeden derhal başlaması gerektiğini vurguladı.

Stewart ise yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın, sürecin ilerletilmesi için teşvik sağlamak üzere Birleşmiş Milletler himayesinde AB’nin Kıbrıs sürecine katılması önerisini memnuniyetle karşıladı ve Birleşmiş Milletler ‘in uluslararası örgütün kararları doğrultusunda iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çözümünü desteklediğini kaydetti.

Stewart ile 50 dakika süren görüşmesinde Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının BM kararları temelinde, siyasî eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümünde ısrarcı olduğunu ve böylesi bir çözümü uygulanabilir olarak gördüğünü belirtirken, Varoşa bölgesi ve BM kararlarının uygulanması gereğini de gündeme getirdi.

Hristodulidis, AB’nin önemli rolü ve katılımıyla Birleşmiş Milletler kapsamında müzakerelerin yeniden başlatılması hedefine odaklandığını kaydederek perşembe günkü toplantıda Ersin Tatar’a statükonun bir çözüm olmadığı ve her iki topluma da fayda sağlamadığı mesajını vermek istediğini ifade etti.

Hristodulidis olumsuz söylemlere girmekten kaçınacağı mesajını vererek Stewart’a AB’nin BM bünyesinde yürütülen çabalarda öncü bir rol oynaması gerektiğini, kazan-kazan durumu yaratacak teşvikler sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa rotası bağlamında AB’den birçok talebi olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümünden faydalanabileceğini belirtti.

Hristodulidis ayrıca, BM’nin iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü dışında bir seçeneğin söz konusu olmadığı mesajını vermesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Haber Ajansının (KHA) edindiği bilgilere göre Stewart ise duyduklarının kendisini cesaretlendirdiğini, sürecin ilerletilmesi için teşvik sağlamak üzere AB’nin BM himayesinde sürece katılması önerisini memnuniyetle karşıladığını ve BM’nin uluslararası örgütün kararları doğrultusunda iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çözümünü desteklediğini kaydetti.

BM yetkilisi ayrıca uzlaşma için alan olduğuna inandığını, ancak Türk tarafını müzakere masasına geri getirmenin de zor olduğunu ve güvenin yeniden tesis edilmesi için çalışılması gerektiği mesajını vererek Varoşa konusundaki son durum hakkında da bilgi verdi.

Hristodulidis ve Stewart önümüzdeki perşembe günü  iki toplumun liderleri arasında yapılacak görüşmenin ayrıntılarını ele aldılar.

Hristodulidis, Stewart’a Tatar ile kişisel bir ilişki kurmak istediğini söylerken, Stewart da bu ilk görüşmenin ikinci bir görüşme için gerekli koşulları yaratmasını umduğunu ifade etti.

Bu arada, Hristodulidis’in Siyasî Ofisi’nden yapılan açıklamada, Hristodulidis ve Stewart arasındaki görüşmede, müzakerelerin yeniden başlama olasılıkları ve Hristodulidis ile Kıbrıslı Türk toplumu lideri arasında önümüzdeki perşembe günü Stewart’ın Lefkoşa havaalanındaki ikametgâhında yapılacak görüşmenin ayrıntılarının ele alındığı belirtildi.

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