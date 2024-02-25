Hristodulidis: 'Cuellar'ın Türkiye'de Cumhurbaşkanı düzeyinde temaslarda bulunmasını ümit ediyoruz’

Nikos Hristodulidis ‘Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunundaki kişisel temsilcisinin Türkiye'de daha üst düzeyde, hatta Cumhurbaşkanı düzeyinde temaslarda bulunmasının mümkün olacağını ümit ediyoruz’ dedi.

Hristodulidis, 100. yıl dönümü dolayısıyla "Akaki Köyü Helenizm Derneğinin" binasında düzenlenen etkinliğin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar'ın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter'in kişisel temsilcisi Holgin Cuellar’ın ilk temas turunda olumlu bir gelişme bulunmadığı yönündeki açıklamaları hakkında yorum yaptı ve Tatar'dan farklı bir şey duymayı beklemediğini çünkü bunca zamandır söylediği şeyin bu olduğunu söyledi.

Hristodulidis, ‘Guterres’in kişisel temsilcisinin ikinci ziyaretini bekliyoruz, ilk toplantı 11 Mart'ta yapılacak. 7 Mart'ta temaslar için Londra'da olacağı bilgisini aldık ve eminim ki Kıbrıs'tan sonra, muhtemelen daha önce de, Türkiye ve Brüksel'e bir ziyaret daha gerçekleştirilecektir’ dedi.