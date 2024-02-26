Hristodulidis, Erdoğan’ın da Kıbrıs sorununa müdahil olmasını istiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamalarda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Kıbrıs sorununa müdahil olmasını istediğini ortaya koyduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi “Başkan Hristodulidis, Erdoğan’ın da Kıbrıs Sorununa Müdahil Olmasını İstiyor- Kıbrıs Sorununda Hareketlilik İçin Fikirler ve Teşvikler Üzerinde Çalışılacak- Çin Konsorsiyumu Konusunda Hiç Yorum Yok” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi’nin özellikle Avrupa-Türk ilişkileri boyutuyla ilgili olarak, Kıbrıs sorununda hareketlilik meydana getirilmesi için fikirler ve teşvikler üzerinde çalıştığını söylediğini iletti.

Rum Yönetimi tarafından Avrupa-Türk ilişkileri boyutu da özellikle göz önüne alınarak, üzerinde çalışılan birçok düşünce, birçok fikir bulunduğunu dile getiren Hristodulidis, “bir talebin karşılanması anlamına gelen herhangi bir düşünce dolayısıyla fikir olamayacağını ve tartışma konusu bile olmayan egemen eşitlikten söz ettiğini” vurguladı.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarını da yorumlayan Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’dan farklı bir şey duymayı beklemediğini, çünkü tüm bu zaman boyunca söylediği şeyin bu olduğunu ileri sürdü.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Holguin’in Kıbrıs’a ikinci kez gelmesini beklediklerini ve daha önce de söylediği üzere Holguin’le 11 Mart’ta bir araya geleceğini dile getiren Hristodulidis, Holguin’in bunun öncesinde 7 Mart tarihinde temaslarda bulunmak için Londra’da olacağını ifade etti.

Hristodulidis, Holguin’in Kıbrıs’tan sonra veya muhtemelen daha önce Türkiye ve Brüksel’e yeni bir ziyaret gerçekleştireceğinden emin olduğunu da dile getirdi.

Kendi açılarından ne istediklerini bildiklerini aynı zamanda bu misyondan net hedefleri ve beklentileri olduğunu dile getiren Hristodulidis, Holguin’in misyonunun olumlu sonuçlara sahip olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Garantör güçler ve özellikle de İngiltere’nin sürece daha aktif müdahil olmasıyla ilgili göstergeler olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis, sürece daha fazla müdahil olması gereken tarafın Türkiye olduğunu iddia etti.

Holguin’in bu yüzden Ankara’yı ziyaret ettiğini savunan Hristodulidis, (bu kez) daha üst düzeyde hatta TC Cumhurbaşkanı Erdoğan düzeyinde temasta bulunulmasının mümkün olması dileğinde bulundu.

Gazete “Çin Konsorsiyumuyla İlgili Hiç Yorum Yok” ara başlıklı haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in hükümetin, Vasiliko’daki doğal gaz terminalinin inşasını üstlenen Çin Konsorsiyumuyla ortaya çıkan meseleyi nasıl ele alacağı konusunda ise kartlarını kapalı tuttuğunu yazdı.

Hristodulidis konuyla ilgili yorum yapmak istemediğini ve yorum yapamayacağını ve bazı gelişmeler yaşanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise habere “Hristodulidis’le Erdoğan’la Görüşme Yapılmasını Umuyor” başlıklarıyla yer verirken, Hristodulidis’in açıklamasında enerji konusuna da değindiğini iletti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır’ı ziyaretinin ardından enerji konusunda Rum Yönetimine mesaj olarak ulaşan herhangi bir şey olup olmadığının kendisine sorulması üzere Hristodulidis, buna olumsuz yanıt vererek, Erdoğan’ın Mısır ziyaretinden önce Mısır Dışişleri bakanının Rum kesimini ziyaret ettiğini ve ana tartışma konularından birinin Erdoğan’ın Mısır ziyareti olduğunu dile getirdi.

Enerji meseleleriyle ilgili olarak ortada herhangi bir konu olmadığını dile getiren Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümünün ve üzerinde hem fikir olunan çerçeve temelinde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik olgular meydana getirilmesinin muhakkak bu perspektifi de güçlendireceğini, ancak şu an elle tutulur bir şey olmadığını sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Hristodulidis’ten Üçlü Mesaj” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarının doğrudan veya dolaylı olarak gerek iç gerek de dış cepheye göndermek istediği mesajlar olduğunu yazdı.

Herkesin ortaya çıkacak sonuca göre değerlendirileceği görüşünü ortaya koyan Hristodulidis’in, dolaylı da olsa DİKO Başkanı Nikos Papadopulos’a ve üstlendiği inisiyatife mesaj gönderdiğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamalarla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve Kıbrıs sorununda fikirlerle ortaya çıkan üçüncü taraflara da mesaj gönderdiğini ekledi.