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Hristodulidis-Guterres görüşmesi 22 Eylül'de...

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 22 Eylül’de New York’ta yapacağı görüşmenin saati 19:10 olarak açıklandı.
Hristodulidis-Guterres görüşmesi 22 Eylül'de...

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 22 Eylül’de New York’ta yapacağı görüşmenin saati 19:10 olarak açıklandı.

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e göre, şu ana kadar Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteriyle ortak bir görüşme belirlenmedi.  

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bu konuda sürekli BM Genel Sekreterliği ile temas halinde olduğunu belirtirken BM Genel Kurul çalışmaları için gideceği New York’ta Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi başkanlarıyla, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kendi temasları aracılığıyla, diyaloğun yeniden başlaması çabalarına nasıl yardımcı olabileceklerini incelemek için görüşmeler yapacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın "çözüm zemininin değiştirilmesine yönelik" açıklamasını yorumlamasının istenmesi üzerine Hristodulidis, böyle bir şeyin görüşme dışında olduğunu, uluslararası toplumun tezinin de bu yönde olduğunu söyledi.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yarın (Atina üzerinden) New York’a gideceği, 20 Eylül’de 16.30’da BM Genel Kurulu’nda konuşacağı anımsatıldı.

Habere göre Hristodulidis, Güney Kıbrıs’a döneceği 23 Eylül’e kadar temaslarını sürdürecek

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