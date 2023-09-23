Hristodulidis: Üçlü bir toplantı ve temsilci atanması konusunda Guterres ile aynı çizgideyiz

Hristodulidis, Antonio Guterres ile New York'taki BM merkezinde yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunu için bir kişinin atanması ve üçlü bir toplantı yapılması gerektiği konusunda BM Genel Sekreteri ile aynı çizgide olduklarını söyl

Hristodulidis, Antonio Guterres ile New York'taki BM merkezinde yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunu için bir kişinin atanması ve üçlü bir toplantı yapılması gerektiği konusunda BM Genel Sekreteri ile aynı çizgide olduklarını söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yarın Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile görüşeceğini kaydederek, "Görüşmelerin yeniden başlaması olasılıklarını araştıracak bir kişinin atanmasının duyurulmasına da yol açacak" üçlü bir toplantı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Sigmalive’ın haberine göre Cumhurbaşkanı, görüşmenin hemen ardından yaptığı açıklamada, "hem bir temsilcinin atanması hem de üçlü bir toplantının gerçekleştirilmesi ihtiyacı konusunda BM Genel Sekreteri ile tam olarak aynı çizgide olduğumuz için" duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Guterres’in niyetleri hakkında bana verdiği bilgilerden memnuniyet duyuyorum" diyen Cumhurbaşkanı, ne yazık ki şu ana kadar karşı taraftan bir sonuç ve yanıt gelmediğini de sözlerine ekledi.

Yarın da bir görüşme yapılacağına dikkat çekerek, Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapılmadığı için Guterres’in Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüşeceğini belirtti.

"Genel Kurul çerçevesinde tüm temaslar tamamlandıktan sonra Kıbrıs Türk toplumu lideriyle de görüşecek ve görüşmelerin yeniden başlatılması olasılıklarını araştıracak bir kişinin atanmasının duyurulmasına da yol açacak böyle bir toplantıyı gerçekleştirmek için yarın bile burada olduğumuzu bir kez daha ifade ettim" dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca Genel Sekreter'in kendisine ilettiği bir başka hususu da özellikle önemsediğini ifade ederek şunları söyledi: "AB üyesi ülkelerin BM Genel Sekreteri ile yaptıkları görüşmede Kıbrıs konusunu ve müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini gündeme getirmeleri, gösterdiğimiz çabalar açısından, Avrupa-Türkiye meselelerine ilişkin olası olumlu gelişmelerle doğrudan bağlantılıdır."

Hristodulidis, "İşte bu ana kadar buradayız ve görmek için bekliyoruz" diye ekledi.

Guterres'in üçlü bir toplantı düzenleme niyeti olup olmadığı ve yarın Sayın Tatar'a bir davet gönderip göndermeyeceği sorusuna Cumhurbaşkanı Hristodulidis böyle bir daveti zaten gönderdiğini söyledi.

"Cevap olumsuzdu ve yarın size bahsettiğim toplantı yapılacak, öncesinde de Türk Dışişleri Bakanı ile bir görüşme olacak, çünkü maalesef Türk Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleşmedi. Yarın Guterres’in kendisi böyle bir toplantıya katılmamız gerektiğine karar verdiğinde her an hazır olduğumuzu belirttim," diye yineledi.

Bir başka soruya cevaben Başkan Hristodulidis, Guterres’in de bir şahsiyetin atanması gerektiğini düşündüğünü söyledi. "Ne de olsa Güvenlik Konseyi'nin kendisi de bunu talep ediyor. Ancak bahsettiği gibi kendisi de böyle bir kişinin atanması gerektiğini düşünüyor" dedi.

Guterres’in bu konuda başka adımlar atıp atmayacağı sorusuna Cumhurbaşkanı şu yanıtı verdi: "Yarın size bahsettiğim toplantıları var. Çabaları devam ediyor ve bence sadece bizim pozisyonumuz değil, BM Genel Sekreteri'nin pozisyonu da hem üçlü ortak toplantı açısından, hem bir şahsiyetin atanması açısından, hem de bana bahsettiği gibi bu hafta yaptıkları toplantıda Kıbrıs konusunu gündeme getiren güçlü AB üyesi ülkelerin pozisyonu açısından önemlidir." Hristodulidis, bu yüzden yarını bekleyebiliriz ve biz de burada olacağız, diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı'na BM binasında Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, Hükümet Sözcüsü Constantinos Letibiotis, Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelaou, Kıbrıs'ın BM Daimi Temsilcisi Andreas Hadjichrysanthou ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: Sigmalive