Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bir dizi temasta bulunmak amacıyla Umman’a gittiği bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in Umman Başbakan Vekili Sayyid Fahd bin Mahmood al Said ile bir araya geldiğini ve görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, iki ülkenin Doğu Akdeniz bölgesinde işbirliği oluşturabilecekleri perspektiflerin ele alındığını yazdı.



Habere göre, al Said, iki ülke arasındaki dostane ilişkilere işaret ederek, Rum inşaat şirketlerine, Umman’ın çağdaş bir kent olması yolundaki katkıları nedeniyle teşekkürlerini sundu.



Hristodulidis de, Muskat’taki temaslarında, her iki ülke tarafından da siyasi irade göstererek, ilişkilerin daha ileri götürülmesinin gerekliliğini görme fırsatı yakaladığını söyledi.



Haberde, Hristodulidis’in al Said’i, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere dair bilgilendirerek, AB’nin Umman ve Arap Körfezi ülkeleriyle işbirliğine dair konularla ilgili görüşlerini ilettiği belirtildi.



Gazete, Hristodulidis’in Umman temasları çerçevesinde Umman Yüksek Eğitim Bakanı Rawiyah bin Saud al Busaidiyah ve Savunma Bakanı SayyidBadr bin Saud al Busaidi tarafından kabul edildiğini de yazdı.



Hristodulidis, adaya bugün dönecek.