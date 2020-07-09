Hristodulidis ve Lavrov çifte vergilendirme anlaşmasını ele alacak

Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, iki ülke arasında, uzun bir süredir devam eden çifte vergilendirme anlaşmasının revize edilmesine ilişkin istişarelerin, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bugün temasa geçmesiyle devam edeceğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis ve Lavrov’un konuyu ayrıntılı bir şekilde ele alması bekleniyor.

Gazete, haberinde, Rum Yönetimi’nin iki ülke arasında sürdürülen istişarelere yönelik çabalarını diplomatik düzeye yaymakta olduğunu belirtirken şu ana kadar teknokrat düzeyinde iki telekonferansın yapıldığına da dikkat çekti.

Gazete, Rusya’nın belirli gelirlerden yüzde 15’e kadar vergi hakkı istediğini, Rum Yönetimi’nde ise bunun, Rus şirketlerle olan müteşebbis ilişkileri zayıflatacağı endişesinin hakim olduğunu yazdı.