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Hristodulidis’ten Kıbrıs sorununda ‘iyimserlik’ mesajı…

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ayrıca konuşması çerçevesinde “Piroi”(Gaziler) sınır kapısının açılması konusunu yeniden gündeme getirecekleri sözünü verdi.
Hristodulidis’ten Kıbrıs sorununda ‘iyimserlik’ mesajı…

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununda iyimserlik mesajı gönderdiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, dün,  “Athienu”(Kiracıköy) bölgesinde inşa edilen amfi-tiyatro salonunun açılışına katıldığını ve burada gerek Kıbrıs sorunu gerekse “Piroi” (Gaziler) sınır kapısının açılması konusunda açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Türk tarafının “uzlaşmazlığı” nedeniyle günlük olarak yaşadıkları zorluklara, sıkıntılara ve sorunlara rağmen ülkeyi yeniden birleştirme ve ülkeyi bağımsızlaştırma çabalarından vazgeçmelerinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Hristodulidis, bu ülkeyi yeniden birleşmiş şekilde görmeyi istemelerine bağlı olarak “işgalin hiçbir zaman bir yere sahip olamayacağını” savundu.

Kıbrıs Rum tarafının, pratikte BM Genel Sekreterinin çabalarını desteklediğini gösterdiğini belirten Hristodulidis, görüşmekten, diyaloğa girmekten korkmadıklarını BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in girişiminin bir fırsat penceresi açması ve böylece tartışma yoluyla, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin perspektifleri görebilmek için mümkün olanı yaptıklarını ifade etti.

“Piroi” (Gaziler) sınır kapısı

Fileleftheros gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ayrıca konuşması çerçevesinde “Piroi”(Gaziler) sınır kapısının açılması konusunu yeniden gündeme getirecekleri sözünü verdi.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca kırsal bölgelerin geliştirilmesine yönelik hükümetin kararlılığını dile getirirken bölge sakinlerinin yaşadıkları sıkıntıları bildiklerini, bölgenin ilerlemesine ve kalkınmasına katkı koyacak politikaları ve eylemleri ileriye götürmek için de her türlü tedbiri alacaklarını ifade etti.

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