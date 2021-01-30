HTKS Hükümete Acil Çağrı Yaptı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası bir açıklama yaparak hükümete çağrı yaptı.

HTKS'nin açıklamaları şu şekilde:

Hükümet’e Acil Çağrı;

İlk kovid vakalarının görüldüğü Mart 2020’den beri Ercan Havalimanında görevli tüm personel, sağlığını riske atarak haftada yedi gün yirmi dört saat, ambulans uçuşlara, askeri ve devlet uçuşlarına, transit ve lokal sivil hava trafiğine hizmet vermeye kesintisiz devam etmiştir.

Son günlerde ülkemizinim genel kötü gidişatına bağlı olarak Ercan Havalimanında çalışan personeldeki kovid vakalarında artış görülmeye başlanmıştır. Devlet, kamu yasası gereği kendi personeline sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlamakla yükümlüdür. Bu nedenle yasaların birinci dereceden uygulayıcısı olan Hükümet, devlet hizmetlerinin aksamaması için elzem hizmetlerde bulunan tüm personele öncelikli olarak aşı yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde sağlığının risk altında olduğunu düşünen personel kendi önlemini kendi almak zorunda kalacak ve havacılık hizmetleri aksamaya başlayacaktır. Dikkatinize sunarım.