Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında bugün saat 09:30’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Türk Standartları Enstitüsü(TSE) Arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanında İşbirliği Protokolü (Onay)” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarılarını” oybirliği ile kabul etti.

Komite, ayrıca “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti arasında Posta Süreçlerinde Kullanılan ve Offline Olarak Çalışan Yazılımın Online Yapıya Geçirilmesi, PTTmatik Cihazları Kurulum İşlerinin Yürütülmesine ve Elektronik Hizmetlerin Geliştirilmesine İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısının” ve “Barış Harekatı’ndan önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısının” genel görüşmelerini gerçekleştirid.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetkililer, Avukat Talat Kürşat ve Avukat Peyman Erginel de katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığındaki Komite toplantısına UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.