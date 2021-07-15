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Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti

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Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Ankara temasları kapsamında, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti. 
Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Ankara temasları kapsamında, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti. 


Meclisten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Yasemi Öztürk başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi heyetine bir sunum gerçekleştirdi. Heyet ayrıca, ziyarette, Akademi kampüsünde incelemelerde bulunarak, uygulama adliyesinin işleyişi hakkında da bilgiler aldı.  


KKTC heyetini, Türkiye Adalet Akademisinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, KKTC ile  Adalet Akademisin “çok yakın ilişkileri” olduğunu anımsattı ve salgının sona ermesinin ardında çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi. 


Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Öztürk de konuşmasında, adaletin bir ülkenin “en önemli yapı taşı” olduğunu ifade ederek; Akademinin yaptığı görevin çok önemli olduğunu kaydetti. Öztürk, karşılıklı iş birliği içerisinde çalışmaların süreceğini de söyledi.


HEYET, 15 KASIM ETKİNLİKLERİNE KATILACAK 
Ankara’da temaslarına devam eden Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Türkiye’de gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin 5’inci yıldönümünde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerine katılacak. 

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