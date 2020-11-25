Hükümet Kurma Çalışmaları Devam Ediyor

Erhürman, hükümet kurma arayışları çerçevesinde dün UBP, HP ve TDP’yi ziyaret emişti. Erhürman bugün de DP ve YDP’yi ziyaret edecek. Erhürman dün ilk olarak Ulusal Birlik Partisi’ni ziyaret eden Erhürman, Saner görüşmesi 50 dakika sürdü.

UBP Başkan Vekili Ersan Saner görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, hükümeti kurmakla görevlendirildikleri zaman ilk ziyareti CTP’ye yaptıklarını ve Kıbrıs konusundaki hassasiyetleri başta olmak üzere icraat veya erken seçim hükümeti kurulabileceği yönünde görüşlerini ilettiklerini anımsattı.

UBP olarak ülkenin acil bir hükümete ihtiyacı olduğunu ve halkın beklentisinin de bu olduğunu bildiklerini belirten Saner, bütçe başta olmak üzere hükümetin bir an önce kurularak sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Saner, Erhürman ve ekibinin görüşlerini dinlediklerini ve ortak paydada buluşabilecek değerleri belirlediklerini kaydederek, “Ancak parlamentoda en çok sandalyeye sahip UBP’nin de bu önerileri kendi organlarında değerlendirmesi lazım” dedi.

Erhürman daha sonra Halkın Partisi’ni ziyaret ederek HP Genel Başkanı Yenal Senin ve diğer parti yetkilileri ile görüştü.

Görüşme sonrasında Senin yaptığı açıklamada, oluşacak koalisyonun prensiplerinin ne olacağı konusunda CTP ve HP’nin fikirlerini ortaya koyduğunu söyleyerek, CTP Genel Başkanı’nın turunu tamamlamasının ardından ortaya çıkacak sonuç doğrultusunda konunun, karar verici merci olan Parti Meclisine götürüleceğini ifade etti.

Daha önce Parti Meclisinden “bir icraat hükümeti içinde olunmayacağı” kararının çıktığını kaydeden Senin, Erhürman’ın ziyaretlerini tamamlamasının ardından şekillenecek durumun yine PM’de ele alınacağını, bugün CTP’nin yaptığı ziyaretin “seçim hükümeti” oluşturulması adına yapıldığını aktardı.

Erhürman daha sona Toplumcu Demokrasi Partisi’ni ziyaret ederek parti yetkilileri ile görüştü. Görüşme sonrasında Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de yaptığı açıklamada, ülkenin bir süredir hükümetsiz olduğuna işaret ederek, bundan ötürü bütçe ve eğitim başta olmak üzere her alanda kaos yaşandığını dile getirdi.

Erhürman ile görüşmede, değerlendirme ve görüşlerini dinlediklerini, hassasiyetlerini aldıklarını ifade eden Özyiğit, parti meclisinde ön değerlendirme yaptıklarını ama bu akşam parti Meclisinin toplanıp yeniden değerlendirme yapacağını ve kararlar alacağını söyledi.

TDP’nin, ülkenin içinde bulunduğu hassasiyetlerde, elini taşın altına koymaya hazır olduğunu ve görevden kaçmayacağını ifade eden Özyiğit, “Belli ilkeler, reformlar hayata geçirilirse elimizi taşın altına koyarız ama bizim dışımızda bir çoğunluk olacaksa TDP böyle bir yapıya ortak olmayı çok düşünmez, TDP Hükümeti kuran partilerden olmak ister” diye konuştu.

Erhürman da görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, ülkeyi seçime taşıyacak bir seçim hükümeti ile geniş tabanlı bir hükümet arayışında olduklarını söyledi. Erhürman, partilerle yaptığı görüşmede belli ilkeler üzerinde yoğunlaşıldığını, geniş tabanlı ve içinde teknokratların da yer alacağı bir hükümet modelini tercih ettiklerini söyledi.

Erhürman, verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini ve görüştüğü siyasi partilerle temasta olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bir soruya karşılık Erhürman, teknokratların içinde olduğu bir hükümet yapısının, seçim dönemi yaklaştığı zaman seçime hazırlanırken sahada olan kişi sayısını sınırlandırması ve dolayısıyla hükümetin elzem alanlardaki işleyişini yavaşlatmaması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Başka bir soruya karşılık Erhürman, görüşmelerde az da olsa Maraş konusunda görüş alışverişi yapıldığını, Kıbrıs sorununun detaylı olarak ele alınmadığını kaydederek, Kıbrıs konusunda şartların daha da olgunlaşmasının bekleneceğini belirtti. Siyasi partilere başlattığı ziyaretlerini bugün de sürdürecek olan Erhürman bugün saat 11.00’de Demokrat Parti ile saat 13.00’te de Yendiden Doğuş Partisi’ni ziyaret ederek parti yetkilileri ile görüşecek.