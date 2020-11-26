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Hükümet Kurma Çalışmaları Sürüyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ilk tur siyasi parti ziyaretlerini dün tamamladı.
Hükümet Kurma Çalışmaları Sürüyor

Erhürman başkanlığındaki CTP heyeti bugün de Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi yetkilileriyle bir araya geldi.

Erhürman ilk tur ziyaretlerini tamamlamasının ardından yaptığı açıklamada “Şu ana kadar tüm siyasi partiler sunmuş olduğumuz ilkeler üzerinde uzlaşı gösterdi, ilk turda olumlu bir havayla karşılaştık” dedi… CTP Parti Meclisi bugün toplanarak ilk tur değerlendirmelerini yapacak..

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Demokrat Parti’yi ziyaretinin ardından açıklama yaptı… Geniş tabanlı bir erken seçim hükümeti düşüncesini DP ile paylaştıklarını ifade eden Erhürman, “2021’in sonbaharında eylül ayında erken seçim düşüncemizi paylaştık. Ekim’de bütçe çalışması olacağından dolayı Eylül’ü işaret ediyoruz. Bunu paylaştık” dedi…

Erhürman, “Aynı fikirde olduğumuzu gördük…

Bir yıl içerisinde muhakkak yapılması gerekenlere ilişkin ilkeler manzumesini de paylaştık. Orada da bir fikir ayrılığımız olmadığını gördük. Olumlu bir görüşme oldu.

Birlikte çalışabileceğimize yönelik bir fikir birliğimiz var” açıklaması yaptı…

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Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve bütçenin geçememesinin yarattığı sıkıntılara değindi… Ataoğlu, “Ortaya konulan ilkeler memleket hayrına olan olaylardır.

Bizler DP olarak bu ilkelerin önümüzdeki süreçte yararlı olacağından dolayı her türlü elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Tüm siyasi partiler elini taşın altına koyarak, insanımızın beklentilerine cevap verecek bir oluşuma umarım vesile olurlar” dedi…

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CTP Heyeti, son ziyaretini Yeniden Doğuş Partisi’ne gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası konuşan Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı da temel ilkeler konusunda sadece bir madde üzerinde tartışma yapılabileceğini ancak diğer ilkelerde uzlaşılabileceğini belirtti.

Arıklı, “YDP kurulabilecek en geniş tabanlı Hükümetin kurulmasını istiyor. Ama eğer olmayacaksa oluşacak bir azınlık Hükümetine dışardan destek verecektir.

Erhürman’a tam destek veriyoruz” dedi. Erhürman, “İlk turu kapatmış olduk. Ortaya koyduğumuz ilkelere tüm partilerimiz uzlaşabileceği sinyali verdi. İktidarda da olsak muhalefette de olsak tüm bunların bir biçimde hayata geçmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Erken seçim noktasında herkes hemfikir ama tarih konusu konuşulma noktasında. İlk tutun sonucunda bir erken seçim hükümeti için hep birlikte çalışma anlayışı ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

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