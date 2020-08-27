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Hulusi Akar’dan Doğu Akdeniz mesajı: “Herkes bilmeli; Türkiye artık öznedir!”

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Hulusi Akar’dan Doğu Akdeniz mesajı: “Herkes bilmeli; Türkiye artık öznedir!”
Hulusi Akar’dan Doğu Akdeniz mesajı: “Herkes bilmeli; Türkiye artık öznedir!”

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, değerlendirmelerde bulunuyor.

BAKAN AKAR'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI;

Sözlerimin başında değerli izleyicilerimizi sevgiyle saygılar selamlıyorum. İçine girdiğimiz hafta zafer haftamız bizim. En içten duygularla kutluyorum.

Bizim dünyada bütün bölgelerde değişik alanlarda çeşitli krizler var. Çok ciddi dinamik gelişmeler söz konusu.

Bunun da ciddi şekilde zorluk getirdiğini görüyoruz. Bunun da büyük bir bölümünün İslam coğrafyasında olduğunu söylemek gerekiyor.

Artık herkesin bilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir.

Geçmiş yıllardaki yaklaşımlardan farklı bir noktaya getiriyor kuantum fiziği. Hem askeri anlamda, hem diplomatik anlamda. Dostluk, düşmanlık muğlak bir hale geldi. Hibrit harekat, vekalet savaşları... Savaşta mıyız değil miyiz, çok değişik bir noktaya getirdi bizleri.

Bölgemizde şu anda içinde bulunduğumuz bölgede çeşitli siyasi krizlerle, çatışmalarla faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz.

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