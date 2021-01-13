HÜR-İŞ:“Koltuk kavgasını bırakın Asgari Ücretliye bakın!”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde protestoda bulunan Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin bir an önce belirlenmesi için komisyonun toplanmasını istedi…

“Koltuk kavgasını bırakın

Asgari Ücretliye bakın!”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kanadını temsil eden Hür-İş Federasyonu, asgari ücretin hala daha belirlenmemesine tepki göstererek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde protestoda bulundu.

Çalışma Bakanı Koral Çağman’ın masanın bu hafta toplanacağına yönelik geçen hafta verdiği sözü hatırlatan Hür-İş Başkanvekili Ahmet Serdaroğlu, “Sayın Bakan’ı sözünü tutmaya davet ediyoruz. Asgari Ücret Masası bugün oldu hale daha toplanmadı. Sadaka istemiyoruz. Yasada belirlendiği gibi aralık ayı sonu itibarıyla 2020'de süresi dolan asgari ücretin ocak ayında belirlenmesi istiyoruz. Masa toplanana kadar eylemlerimiz sürecek” dedi.

“SEÇİME HANGİ YÜZLE GİDECEKSİNİZ”

“Binlerce asgari ücretli hükümetten bu konuda bir adım beklerken, bugün duyarsızca davranışlar izliyoruz” diyen Serdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Dün itibariyle tekrardan yeni kurulan hükümetin seçim konuşmaya başladığını gördük. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Neye göre, hangi yüzle seçime gideceksiniz ? Halka ne verdiniz ki oy isteyeceksiniz? Bu kadar sorun varken tüm sektörler ve sağlıkta bu kadar sorun yasarken insanların hiç bir sorununa çare üretmeden kime güvenerekten seçime gidiyorsunuz ? Bunun cevabını halka versinler.”

DANIŞIKLI DÖVÜŞ MÜ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmamasıyla ilgili ortaya atılan iddiayı da değerlendiren Serdaroğlu, şöyle konuştu: “Öğrendik ki asgari ücret masasında işveren tarafını temsil eden temsilciler istifa etmiş. Bugüne kadar hep önümüze atanamayan bürokratı bahane göstererek komisyonun toplanmasını öteleyenler, şu anda da işverenin olmamasını öne sürerek asgari ücret masasını toplamamak için bir çare ürettiler. Hükümet yetkilileri ve işverenler danışıklı dövüşten vazgeçsinler. Yasanın bize belirlediği şekilde oturalım ve sosyal devlet anlayışıyla asgari ücreti belirleyelim. Asgari Ücretliye artık bedel ödetilmesin.”

KOLTUK KAVGASINI BIRAKIN

Şu anda pandemiye rağmen açık olan sektörlerde işçilerin bulunduğunu ifade eden Serdaroğlu, “Türkiye’de salgın hastalık olmasına rağmen asgari ücreti nasıl belirleniyorsa, bu demektir ki burada da belirlenebilir. Ve Türkiye’de yüzde 21,56 oranında asgari ücrete zam yapılıyorsa bizim devletimizden de beklentimiz bu masanın bir an önce toplanıp insanca yaşayabilecek bir ücret belirlemesidir. Çünkü kurmuş oldukları çarpık düzende asgari ücret artık başlangıç ücretinden çıkarak geçim ücreti haline getirdiler. Asgari ücretle işe başlayan bir işci 10 yıl aynı yerde işlemesine rağmen hale daha asgari ücretle çalıştırılıyor. Sendikasız çalıştırılıyorlar. Kurmaya çalıştıkları sistem işte budur. Sendikanın olmadığı bir kölelik sistemi kurmaya çalışıyorlar. Ama yağma yok. Biz sendikalar olduğumuz sürece buna asla müsaade etmeyeceğiz. Hükümeti sosyal devlet olmaya davet ediyorum. Seçim konuşmalarını artık bitirsinler. Bir an önce icraata geçsinler. Koltuk kavgasından vazgeçsinler. Bu masa kurulana kadar buradayız. Masadan kaçmakla gerçekleri göz önünden kaçıramazlar.”