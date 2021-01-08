  • BIST 1.539
  • Altın 445,956
  • Dolar 7,3516
  • Euro 9,0068
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 25 yeni Covid-19 vakası!

Hür-İş’ten hükümete tepki…

» »
Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), hükümetin Ocak ayında asgari ücreti belirleme yükümlüğü olduğunu belirterek, asgari ücretin belirlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Hür-İş’ten hükümete tepki…

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), hükümetin Ocak ayında asgari ücreti belirleme yükümlüğü olduğunu belirterek, asgari ücretin belirlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin belirlenmemesine tepki olarak dün Meclis önünde yapmayı planladıkları eylemin Sağlık Üst Kurulu kararları gerekçe gösterilerek iptal edilmesine rağmen bugün başka toplulukların eylemlerine izin verilmesini protesto etti.

Hür-İş yetkilileri bugün Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparak, hükümete asgari ücretin belirlenmemesi nedeniyle tepki gösterdi. Sendikacılar, Hür-İş eyleminin engellemesini de eleştirdi.

Serdaroğlu, hükümetin asgari ücret masasını toplama niyeti olmamasından dolayı eylemi engellediğini, bunun sağlık riskinden dolayı değil, siyasi bir tutum olduğunu öne sürdü.

“BAŞBAKAN’IN BİR AÇIKLAMA BORCU VARDIR”

Serdaroğlu, Kaymakamlık tarafından kendilerine ulaştırılan bildiriyle, Sağlık Üst Kurulunun “10 Ocak tarihine kadar toplu birliktelik olamaz” kararı bulunmasından dolayı eylemlerini iptal ettiklerini, fakat bugün başka bir topluluğun eylemine izin veren hükümetin adaletsiz bir karar aldığını savundu.

Hür-İş Federasyonu olarak, bu gibi engellere takılmayacaklarını kaydeden Serdaroğlu, “Artık kabak tadı verdiler. Bizi yöneteceklerse adaletli yönetsinler. Dünkü kurallar toplanmaya engelken, bugün değilmiş gibi davranıyorlar. Başbakanın bize bir açıklama borcu vardır” iddiasında bulundu.

Serdaroğlu, hükümetin Ocak ayında asgari ücreti belirleme yükümlüğü olduğunu da söyleyerek, yetkililere yılın ilk asgari ücretini belirleme çağrısında bulundu.

Asgari ücretle çalışanların bekleyecek gücü kalmadığını kaydeden Serdaroğlu, atamaların bir an önce yapılması gerektiğini, atamaların asgari ücretle bir ilgisi olmadığını, özellikle Çalışma Bakanlığı Müsteşarının yetkilendirilmesinin yapılmasını, aksi takdirde Hür-İş olarak, gerekirse her gün asgari ücretli için sokakta olup, susmayacaklarını ifade etti.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hür-İş’ten hükümete tepki…08 Ocak 2021 Cuma 16:04
  • Bakan Çavuşoğlu: “Tarım sektörünün geleceği ile ilgili platform oluşturulmalı”08 Ocak 2021 Cuma 16:02
  • Yağmurlu hava geliyor08 Ocak 2021 Cuma 15:55
  • İşte Ces 2021’in En İyi Akıllı Telefonu08 Ocak 2021 Cuma 15:50
  • Atamalar devam ediyor08 Ocak 2021 Cuma 15:16
  • Dr. Sibel Siber: “Aşıyı olanlar da hastalığı bulaştıracak, bu açıklandı: Maske ve mesafe sürecek"08 Ocak 2021 Cuma 14:04
  • KITOB: "Bulaşıcı Hastalıkları Üst Kurulu Ucube Kararlar Alıyor"08 Ocak 2021 Cuma 12:49
  • Erkan Eğmez, Askeri Bölgeyi İhlal Suçundan Tutuklandı08 Ocak 2021 Cuma 12:41
  • YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Hasgüler: “Akademisyenler De Yüksek Risk Grubunda Yer Almalı”08 Ocak 2021 Cuma 12:36
  • Hemşireler Ve Ebeler Sendikası’ndan Sağlık Bakanlığı’na Karantina Koşullarını Düzenlemesi İçin Çağrı08 Ocak 2021 Cuma 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti