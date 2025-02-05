İBB Başkanına bir iddianame daha: İmamoğlu hakkında 7 yıl hapis istemi

Son dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Son Dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadelerin suç içerdiği tespit edilince, hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini sürdüren Akın Gürlek’in geçmişte terör suçlarına bakmakla sorumlu ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu hatırlatıldı. Gürlek’in görev yaptığı süre boyunca ve halen terör örgütü DHKP/C başta olmak üzere farklı terör grupları tarafından hedef alındığı vurgulandı.

"TERÖRLE MÜCADELEDE YER ALAN KİŞİLERİ HEDEF GÖSTERME"

İddianamede, Akın Gürlek’in terör örgütlerinin basın-yayın organları ve sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğraflarının paylaşılmak suretiyle tehdit edildiği belirtildi. İmamoğlu’nun yaptığı konuşmada, Gürlek’i hedef göstererek "terörle mücadelede yer alan kişileri hedef gösterme" suçunu işlediği ifade edildi.

İddianamede, İmamoğlu’nun söz konusu söylemlerinin, kamu görevlisi olan Akın Gürlek’i küçük düşürmeyi amaçladığı ve küçültücü nitelikte olduğu vurgulandı. İfade özgürlüğü sınırlarını aşan bu söylemin, kişinin saygınlığına zarar vermeyi hedeflediği ve düşünce açıklaması niteliği taşımadığı, dolayısıyla hukuki koruma altında olamayacağı belirtildi. Ayrıca, İmamoğlu’nun konuşmasında Başsavcı Gürlek ve ailesinin hedef alındığı, zarara uğratılacağına dair ifadeler kullanıldığı ifade edilerek, mağdur üzerinde korku yaratmaya elverişli olduğu ve bu durumun tehdit suçunu oluşturduğuna kanaat getirildi.

'YARGI GÖREVİ YAPANI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS ETMEK'

İddianamede, İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında ise mahkemelerde bilirkişi olarak görevli kişilerden birini, görevli tek bilirkişi gibi göstererek gerçeğe aykırı şekilde soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstererek ve bu amaçla ismini de açıklayarak "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs etmek" suçunu işlediği tespitine ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

İki olay bir arada değerlendirildiğinde Ekrem İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve nüfuzunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığının değerlendirildiği ifade edildi.

KAMU GÖREVLERİNDEN YOKSUN BIRAKILACAK

İddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İmamoğlu hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin 1. fıkrasına dayalı olarak, işlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak kamu görevlerinden men edilmesi talep edildi. Bu madde, kişilerin suç işlemeleri durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, belediye veya devlet kurumlarında görev alması gibi kamu görevlerinden yoksun bırakılmalarını öngörüyor.

İddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.