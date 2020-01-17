  • BIST 121.317
  • Altın 293,848
  • Dolar 5,8667
  • Euro 6,5193
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

İBB faytoncu ailelerinden birer kişiyi işe alacak

»
Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal faytoncu ailelerinden birer kişinin İBB tarafından İSPARK'ta işe alınacağını söyledi.
İBB faytoncu ailelerinden birer kişiyi işe alacak

Adalar‘daki tescilli fayton plakalarını 300 bin TL ve atları da 4 bin TL karşılığında satın alacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), faytoncu ailelerinden birer kişiyi de işe alacak.

Dün İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karara göre, Adalar'da İBB'nin satın alacağı atlar, Tarım ve Orman Bakanlığı‘nın doğal yaşam alanlarına bırakılacak. Meclis’te çıkan karara göre, faytoncu ailelerinden birer kişi ise İBB‘de işe alınacak.

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, DHA'ya yaptığı açıklamada, sonucun kendileri açısından "çok iç açıcı" olmadığını söyledi. Ancak İBB'nin oybirliğiyle aldığı karara saygı duyduklarını belirten Ünal, ilk başta 250 bin lira olarak belirlenen fiyatın yaptıkları temaslar sonucu 300 bin liraya çıkartıldığını söyledi. 

Ünal “Ayrıca her plaka sahibinin ailesinden birini ya da kendisini işe alacaklar. Ana karada özellikle İSPARK’ta işe alınacaklarını söylediler bize. Zaten meclis kararında da var. 3 madde var meclis kararında faytonların fiyatı, atların fiyatı bir de işe alınacaklar konusunda üç karar var” diye konuştu.

Ünal Adalar'da elektrikli faytonlarla ulaşımı kendilerinin sürdürmesini teklif ettilerini ancak İBB'nin bunu kabul etmediğini söyledi.

Atların sahiplerinden zorla alınmayacağını söyleyen Ünal “Atlar sahipli maldır, kimse zorla alamaz. İBB’nin de böyle bir niyeti yok zaten. İBB faytoncular mağdur olmasın diye, mademki atını faytonuna koşamayacaksa, at başı 4 bin lira teklif ediyor. Vermek istemeyen arkadaşlarımız atına bakabilir. O konuda bir zorlama yok” diye konuştu.

Ünal Adalar'dan atların ne zaman transfer edileceğine dair ise kendilerine bilgi verilmediğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor...16 Ocak 2020 Perşembe 18:52
  • TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltında!16 Ocak 2020 Perşembe 18:41
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Elektrikli otomobil için 1 milyon şarj istasyonu kurulacak16 Ocak 2020 Perşembe 13:15
  • 2020’nin ilk altı ayı için bedelli askerlik fiyatı belirlendi: 35 bin 54 TL16 Ocak 2020 Perşembe 13:15
  • Türkiye'de elektrikte özelleştirmenin sonucu: Sokak lambasının faturasını vatandaşa yazdılar16 Ocak 2020 Perşembe 13:12
  • Doğa Koleji'nin satış işlemi resmen tamamlandı: Öğretmenlerden ilk açıklama16 Ocak 2020 Perşembe 13:11
  • İmamoğlu'nun mektubu Erdoğan'ı ikna etmemiş: Çok yakında kanala başlıyoruz16 Ocak 2020 Perşembe 13:10
  • Wikipedia Türkiye'de erişime açıldı16 Ocak 2020 Perşembe 10:30
  • 22 yıldır aranan cinayet zanlısı, evinin salonuna kazdığı kuyuda yakalandı15 Ocak 2020 Çarşamba 21:47
  • İntihar etmek isteyen şahsı Müge Anlı ve Esra Erol vazgeçirmeye çalıştı15 Ocak 2020 Çarşamba 16:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti