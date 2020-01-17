İBB faytoncu ailelerinden birer kişiyi işe alacak

Adalar‘daki tescilli fayton plakalarını 300 bin TL ve atları da 4 bin TL karşılığında satın alacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), faytoncu ailelerinden birer kişiyi de işe alacak.

Dün İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karara göre, Adalar'da İBB'nin satın alacağı atlar, Tarım ve Orman Bakanlığı‘nın doğal yaşam alanlarına bırakılacak. Meclis’te çıkan karara göre, faytoncu ailelerinden birer kişi ise İBB‘de işe alınacak.

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, DHA'ya yaptığı açıklamada, sonucun kendileri açısından "çok iç açıcı" olmadığını söyledi. Ancak İBB'nin oybirliğiyle aldığı karara saygı duyduklarını belirten Ünal, ilk başta 250 bin lira olarak belirlenen fiyatın yaptıkları temaslar sonucu 300 bin liraya çıkartıldığını söyledi.

Ünal “Ayrıca her plaka sahibinin ailesinden birini ya da kendisini işe alacaklar. Ana karada özellikle İSPARK’ta işe alınacaklarını söylediler bize. Zaten meclis kararında da var. 3 madde var meclis kararında faytonların fiyatı, atların fiyatı bir de işe alınacaklar konusunda üç karar var” diye konuştu.

Ünal Adalar'da elektrikli faytonlarla ulaşımı kendilerinin sürdürmesini teklif ettilerini ancak İBB'nin bunu kabul etmediğini söyledi.

Atların sahiplerinden zorla alınmayacağını söyleyen Ünal “Atlar sahipli maldır, kimse zorla alamaz. İBB’nin de böyle bir niyeti yok zaten. İBB faytoncular mağdur olmasın diye, mademki atını faytonuna koşamayacaksa, at başı 4 bin lira teklif ediyor. Vermek istemeyen arkadaşlarımız atına bakabilir. O konuda bir zorlama yok” diye konuştu.

Ünal Adalar'dan atların ne zaman transfer edileceğine dair ise kendilerine bilgi verilmediğini belirtti.