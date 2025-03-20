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İBB soruşturması devam ediyor: Ali Nuhoğlu 40 milyon lirayla yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında suç örgütü ve yolsuzluk iddialarıyla soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında Ali Nuhoğlu, evinde 40 milyon lirayla yakalandı.
İBB soruşturması devam ediyor: Ali Nuhoğlu 40 milyon lirayla yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

40 MİLYON LİRAYLA EVİNDE YAKALANDI

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, değeri 50 milyon lira olan üç villayı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelen Ali Nuhoğlu'nun 40 milyon lirayla beraber evinde yakalandığı öğrenildi.

87 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi.

Örgütlü suçlar yönünden yürütülen soruşturmada ise 83 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 10 şüpheliden 7'sinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

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