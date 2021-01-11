İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanının yetkisinin sorgulanması, üniversite açısından sağlıklı değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Üniversitelerde seçim yapılmasıyla ilgili kampanyalar üniversiteleri gereksiz yere politize eden, bölen kampanyalara dönüşüyor” dedi.

Kalın, Pazar akşamı CNN Türk’te katıldığı programda Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması sonrası öğrencilerin devam eden protestoları hakkında konuştu:

“Türkiye’de rektörlük seçimleri bir dönem denendi ancak bunun kendine göre birçok kusuru ortaya çıktı. Bugünkü modele geçilmesinin temel sebebi de üniversitelerdeki seçim sistemi tartışmalarını bir kenara koymaktı.

Quote Message: Tartışmanın Cumhurbaşkanının bir yetkisinin sorgulanması, bunun tartışmaya açılması noktasına getirilmesi, siyaset açısından da üniversite açısından da sağlıklı bir durum değil.” Tartışmanın Cumhurbaşkanının bir yetkisinin sorgulanması, bunun tartışmaya açılması noktasına getirilmesi, siyaset açısından da üniversite açısından da sağlıklı bir durum değil.”

"Ben de büyük ihtimalle kapatacağım Whatsapp'ı"

Kalın, son dönemde Whatsapp uygulamasının bilgi paylaşmasıyla ilgili endişelenen kullanıcıların farklı mesajlaşma uygulamalarını tercih etmesiyle ilgili de “Son birkaç gündür görüyorum ve çok haklı bir tepki. Ben de buna destek oluyorum. Ben de büyük ihtimalle kapatacağım WhatsApp'ı. Onay vermeyeceğim. Bir Avrupa vatandaşına sağladığı istisnayı bana neden sağlamıyor? Veya benden istediği şeyleri neden onlardan istemiyor?” ifadelerini kullandı.